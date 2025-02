Így alakulhatnak az európai földgázárak 2025-ben

A globális földgázpiac ugyan fokozatosan ismét az egyensúlyi állapot felé mozdult el az elmúlt időszakban, és ez idén is folytatódik, de az egyensúly továbbra is törékeny. Ugyanis míg a kereslet nagyrészt a gyorsan növekvő ázsiai piacok hatására erősödik, addig a kínálatot szűkösen tartja a cseppfolyósított földgáz (LNG) ellátás bővülésének korlátozottsága, a szélsőséges időjárási események pedig fokozták a piaci feszültségeket.

Emellett a geopolitikai fejlemények hatására nőtt az árvolatilitás is. Bár az orosz gáz egykor első számú európai gázexport-útvonalának számító ukrajnai tranzit év eleji, a szerződés kölcsönös nem meghosszabbítása miatti leállása nem jelent közvetlen ellátásbiztonsági kockázatot az EU számára, 2025-ben megnövelheti az LNG-keresletet és tovább feszítheti a piaci fundamentumokat - figyelmeztet az IEA.

Az előzetes adatok szerint a globális földgázfelhasználás 2,8%-kal, 115 milliárd köbméterrel bővülhetett 2024-ben a megelőző évhez képest, így a növekedési ráta jóval a 2010 és 2020 közötti 2%-os érték felett alakulhatott. Az első becslések szerint ezzel a földgáz a világ energiaigény-növekedésének körülbelül 40%-át fedezte, ami több, mint bármelyik másik energiahordozó részesedése.

A földgázkereslet növekményének közel 45%-a az ázsiai csendes-óceáni térség gazdasági növekedéséhez köthető, míg szektor, illetve ágazat szerint elsődlegesen az ipar és az energiaszektor hajtotta a trendet, az előzőhöz hasonló részesedéssel.

A fentiek miatt a világ földgázkeresletének növekedése az előrejelzés szerint 2025-ben 2% alá lassulhat, és a fogyasztás 4 292 köbméter körül alakulhat, míg a teljes termelés 4 281 köbméter lehet az IEA várakozása szerint.

A földgáz iránti globális igény növekedésének egyik jelentős kiváltója az olaj és olajalapú termékekről gázra való átállás a különböző területeken, például a közúti és hajózási szállítási ágazatokban, illetve a villamosenergia-termelésben.

A klímaváltozás és az időjárásfüggő megújuló energiaforrások részarányának növekedése miatt a gázkereslet egyre gyakoribb időjárási szélsőségek iránti érzékenysége is erősödik, akár hőhullámokról, akár hidegbetörésekről van szó. A gázalapú termelés világszerte egyre fontosabb szerepet játszik a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásában, amikor a masszív kereslet alacsony nap- és/vagy szélenergia-termeléssel párosul.

Például 2024 novemberének első felében Európában jóval kisebb volt a szélenergia-termelés, mint a megelőző év hasonló időszakában, amit a gáztüzelésű erőművek éves összevetésben közel 80%-kal megugró termelése, és gáztárolói tartalékok kitárolásának fokozás pótolt ki. Kismértékben Európa ipari gázkereslete is élénkült a jelentés szerint, bár így is jóval a válság előtti szinten maradt. (Ennek nem mond ellent, hogy közben az EU villamosenergia-termelési célú gázfelhasználása tovább csökkent.)

Az európai gázigény 2025-ben valamivel több mint 0,5%-kal, 3 milliárd köbméterrel 493 milliárd köbméterre emelkedhet.

Az ukrajnai gáztranzit leállása következtében az Európába érkező orosz földgáz mennyisége újabb 15 milliárd köbméterrel csökkenhet 2025-ben 2024-hez képest. A szervezet értékelése szerint ez nem jelenthet azonnali ellátásbiztonsági kockázatot az EU-tagok számára, tekintve bőséges gáztárolói készleteiket, valamint az európai gázszállító vezetékrendszer sűrű összekapcsoltságát és a globális LNG-piachoz való hozzáférését, Moldova kiszolgáltatottsága azonban jóval nagyobb.

Közben az említett okok miatt az európai tárolói készletszintek 2025 elején hasonló mennyiséggel, összességében mintegy 15 milliárd köbméterrel maradtak el az előző év hasonló időszakának értékétől, ami a további pluszkeresletet generálhat a betárolási időszakban.

Az IEA szerint a 2025. január közepén érvényes határidős jegyzések arra utalnak, hogy a legnagyobb európai gázkereskedelmi központ, a holland TTF irányadó ára 2025-ben átlagosan 30%-kal haladhatja meg a 2024-es szintet, és valamivel 14 USD/MBtu felett, vagyis 48 EUR/MWh körül alakulhat, ami csaknem megegyezik a január végi árszinttel.

Az Európába irányuló orosz vezetékes gázexport csökkenése, illetve a fenti okok részben a világ LNG-ellátásának bővülését is ellensúlyozzák, amelyek miatt 2025-ben nagyobb lehet az európai LNG-import. Ez a globális földgázpiacon is érezhetően szűkítheti a kínálatot az IEA szerint.

A globális LNG-ellátás 2,5%-kal (13 milliárd köbméterrel) nőtt 2024-ben, ami jóval elmarad a 2016-2020-as időszak átlagosan 8%-os éves növekedési ütemétől. A bővülést egyes projektek csúszása, valamint bizonyos cseppfolyósító üzemek gázellátási problémái is korlátozták.

2025-ben az LNG kínálat növekedésének éves üteme 5%-ra gyorsulhat, több, elsősorban észak-amerikai nagy projekt várható üzembe állásával és termelésének felfutásával.

A jelentés kitér a karbonszegény gázok idei piaci kilátásaira is. E szerint a biometán termelése világszinten 15%-kal 10 milliárd köbméter fölé emelkedhetett 2024-ben Európa és Észak-Amerika vezetésével, jelentős részben a támogató szakpolitikai környezetnek köszönhetően, ami a tisztahidrogén-projektek területén is előrelépést hozott, bár a projektfejlesztések és a végső beruházási döntések száma és volumene továbbra is viszonylag szerény.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images