Szép csendben még egy járvány kezd kibontakozni Magyarországon, ami halálos is lehet

Portfolio 2025. február 04. 06:25

Az elmúlt hetekben az influenza vált uralkodó fertőző betegséggé Magyarországon - számoltunk be az elmúlt napokban több cikkünkben is. Érdekes ugyanakkor az a jelenség is hazánkban, hogy a szamárköhögés is képes terjedni jelen körülmények között, és nagyon úgy tűnik az idei első pár hét hivatalos adata szerint, hogy ebből a szempontból is csúnyább év elé nézünk sajnos, mint tavaly. Figyelmeztetőm jel továbbá mindenki számára és rámutat a megelőzés, a védőoltás felvételének jelentőségére, hogy 2024-ben információink szerint öt csecsemő halt meg a pertussisjárvány során.