Sok német cég a mi régiónkba helyezheti át a termelését

Minden ötödik, a felmérésben részt vevő és a régióban már jelen lévő, német vállalat abban gondolkodik, hogy áthelyezi a termelési folyamatait a kelet-közép-európai régióba, illetve több, mint felük arra számít, hogy 5 éves távon tovább nő a régió gazdasági jelentősége, és egyre vonzóbb befektetési célpont lesz – derült ki a KMPG és az OA friss felméréséből.

A KPMG könyvvizsgáló cég és a Kelet-európai Gazdasági Kapcsolatok Bizottsága (OA) friss felmérése szerint

a megkérdezett cégek 22 százaléka tervezi a termelési folyamatok áthelyezését a régióba.

A felmérésben összesen 133, a régióban üzleti tevékenységet folytató vállalat vett részt, amelyek 55 százaléka arra számít, hogy a régió 2030-ra még jelentősebb gazdasági szerephez jut.

A felmérés szerint egyre több német vállalat fontolgatja a termelés Közép- és Kelet-Európába történő áthelyezését,

a legfontosabb célország Lengyelország és Románia. A Magyarországra befektetni tervező német vállalatok arányára nem tartalmaz adatot az MTI beszámolója.

Németország közismert telephelyi hátrányai arra késztetik az itteni vállalatokat, hogy termelésüket külföldre helyezzék át

- mutatott rá Andreas Glunz a KPMG elemzője a German CEE Business Outlook 2025 jelentés megállapításait összefoglalva.

Hozzátette: Közép- és Kelet-Európa kedvelt működési terület a német vállalatok körében,

a német gazdaság már most is nagymértékben befektetett ott, jól kiismeri magát, ugyanakkor közel is marad a hazájához.

A felmérés szerint a vállalatok 42 százaléka szándékozik egy éven belül befektetni Közép- és Kelet-Európában. A következő öt évben 56 százalék tervez beruházást.

Lengyelország - a régió legnagyobb gazdasága - továbbra is a német vállalatok által preferált befektetési célpont. Lengyelországban a megkérdezettek 51 százaléka, Romániában 43 százaléka, Ukrajnában 41 százaléka tervez beruházásokat. A felmérés szerint a beruházási döntések szempontjából a legfontosabb tényezők a belföldi kereslet (40 százalék), a képzett szakemberek elérhetősége (37 százalék) és a viszonylag alacsony munkaerőköltség (33 százalék).

A megkérdezett vállalatok azonban ezen előnyös telephelytényezők mellett veszélyeket is látnak

a politikai kockázatokban és a biztonság hiányában (67 százalék), a korrupcióban (38 százalék) és a bürokratikus akadályokban (31 százalék).

A megkérdezett vállalatok összességében pozitívan értékelik jelenlegi üzleti helyzetüket a régióban, amely 45 százalékuk szerint jó vagy nagyon jó. A felmérés szerint ötből négy vállalat arra számít, hogy öt év múlva még kedvezőbb lesz számukra az üzleti környezet Közép- és Kelet-Európában.

