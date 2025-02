Túl drága a horvát nyaralás! – Már a miniszterelnök is kongatja a vészharangot

Nemcsak a horvát boltokban kellene visszafogni a fogyasztói árakat egy friss bojkott alapján, hanem a jelek szerint a turizmusban is - legalábbis Andrej Plenkovic miniszterelnök azt hangsúlyozta egy szerdai tanácskozáson, hogy ha továbbra is ilyen gyorsan emelkednek a horvát turizmusban az árak, akkor a külföldiek Görögországba, vagy Spanyolországba fognak menni, ahol ráadásul már most olcsóbb a nyaralás.