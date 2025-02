Ilyen sem volt még: két egymást követő évben zsugorodott a magyar ipar

Csúnyán zárta a 2024-es évet az ipar: decemberben a termelés volumene 1,8%-kal múlta alul az előző havi szintet, ezzel az utóbbi hat hónapban csak egyszer tudott növekedést felmutatni a szektor. Az éves alapú visszaesés (naptárhatással igazítva) 6,4%-os volt. A 2023-24-es időszak a magyar ipar egyik legrosszabb korszaka a teljesítményváltozás szempontjából.

Bár októberben felcsillant a remény, hogy 2024 utolsó negyedéve hoz némi növekedést az iparban, a folytatás kiábrándítóan sikerült. A szektor összességében folytatta 2022 közepétől indult lejtmenetét. Olyannyira, hogy a decemberi teljesítménynél gyengébbet utoljára bő négy évvel ezelőtt, a koronavírus időszakának nagy lezárásában láthattunk.

A gyengélkedés egyik oka az exportpiacaink általános szenvedése. Több kereskedelmi partnerünk (például Németország, Ausztria) gazdasága visszaesett tavaly, ez pedig csökkenti az általános keresletet. A másik ok, hogy a hazai, járműgyártás-fókuszú ipari szerkezetünknek nem jött jól, hogy a német autóipar veszített a versenyképességéből, illetve az elektromos autózásra való átállás folyamata elakadt.

2024-ben összességében az ipari termelés volumene 3,9%-kal maradt el az előző évitől. Ez azt jelenti, hogy immár második egymást követő évben zsugorodik a szektor. Erre a rendszerváltozás óta még nem láttunk példát. Sőt, az ipar szenvedésére jellemző, hogy két egymást követő év együttes teljesítményromlása is csak egyszer, a 2009-es pénzügyi válság környékén volt nagyobb, mint most.

A kilátások az idei évre nézve igen vegyesek. Egyrészt több nagyberuházás is átadáshoz közeli állapotban van, amikor ezek termelésbe állnak, új szálakon tudunk a globális termelési láncokba és a világkereskedelembe csatlakozni. Sőt, az elmúlt években is történtek már olyan kapacitásbővítések, amelyek biztosan nem futottak fel maximális termelési fokozatra - az akkumulátorgyárak meredeken csökkenő exportteljesítménye ennek ékes példája. Viszont éppen ez az, ami kérdőjeleket vet fel: a külső piacaink döcögése miatt a hazai export iránti kereslet kifejezetten gyenge, ezért nagy kérdés, hogy a rendelkezésre álló kínálati potenciál mikor találkozik elégséges kereslettel. Az európai feldolgozóipari konjunktúraindexek felcsillantanak némi reményt, ugyanakkor az a tény, hogy a német kormány - két év recesszió után - az idei GDP-növekedési várakozásait is stagnálással felérő 0,3%-ra szállította le, rövid távon nem ígér nagy felpattanást.

Rövid távon az hozhat némi élénkülést, hogy az általános dekonjunktúrában bizonyára gyorsította a visszaesést, hogy a szokásos év végi leállások, karbantartási munkálatok, üzemszünetek hosszabbak lehetettek a szokásosnál.

