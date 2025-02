Radikális változást hozhat Trump a WHO-ban

Az Egyesült Államok kormánya fontolgatja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) átfogó reformjának tervét, amely magában foglalná egy amerikai vezető kinevezését is - ennek köszönhetően az USA a globális egészségügyi ügynökség tagja maradna, írja a Reuters.

A Donald Trump tanácsadóival még a beiktatása előtt megosztott dokumentum azt javasolta, hogy az Egyesült Államok jelentse be kilépését a WHO-ból, majd szorgalmazza, hogy

egy amerikai tisztviselő töltse be a főigazgatói tisztséget Tedros Adhanom Ghebreyesus megbízatásának 2027-es lejárta után.

Trump egyik első politikai lépése volt a WHO-ból való kilépésről szóló rendelet kiadása; ez azt eredményezi ha valóban beteljesül, hogy a szervezet 2026 januárjára elveszítené legnagyobb finanszírozóját. A rendelet azzal vádolja a WHO-t, hogy rosszul kezelte a COVID-19 világjárványt és más nemzetek indokolatlanul befolyásolták a döntéshozatalt.

Az elnök azóta felvetette, hogy az Egyesült Államok visszatérhetne, ha a WHO "megtisztulna", de nem részletezte, ez mit jelentene pontosan. A reformjavaslatról már Trump hivatalba lépése előtt is tárgyaltak, de nem világos, hogy kormánya elfogadja-e a többi ajánlást.

A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai a Reutersnek adott nyilatkozatában elmondta: "A Trump-kormányzat folytatja a jelenlegi folyamatok és az egészségügyi szervek felülvizsgálatát a szükséges reformok végrehajtása érdekében." A javaslat, amelyet egy külső politikai szakértő állított össze Trump átmeneti csapatának felkérésére, arra a következtetésre jutott, hogy

a WHO "a legkaotikusabb, legkevésbé hatékony ENSZ-ügynökséggé" vált.

A dokumentum szerint a szervezet nem hajtotta végre az elmúlt két évtizedben javasolt reformokat, ami az irányítás és a tudományos szakértelem romlásához vezetett.

Søren Brostrøm, a WHO átalakításért felelős igazgatója visszautasította a kritikákat. A Reutersnek adott interjújában utalt azokra a lépésekre, amelyek növelik az adományozóktól való függetlenséget, beleértve a finanszírozási modell reformját és a kiadások átláthatóbbá tételét.

A javaslati dokumentum szerint 2025-ben ki kellene nevezni egy amerikai különmegbízottat, aki Trumpnak és a Fehér Háznak jelentene, és felügyelné a WHO-val a lehetséges reformokról folytatott tárgyalásokat. A megbízott azt szorgalmazná, hogy

története során először amerikai tisztviselő vezesse a globális egészségügyi ügynökséget.

Az Egyesült Államok jelenleg a WHO legnagyobb pénzügyi támogatója, évente a szervezet teljes finanszírozásának mintegy 18%-át adja. A WHO kiadáscsökkentésre figyelmeztetett, hacsak más adományozók nem lépnek be az amerikai hiányok pótlására.

