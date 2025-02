Szankciós szorításban: 90 napos haladékot kért Amerikától a szerb olaj- és gázvállalat, amit a magyar kormány is támogat

Szerbia legnagyobb olaj- és gázipari vállalata, a Naftna Industrija Srbije (NIS) 90 napos haladékot kért az Egyesült Államok januári, Oroszországot érintő szankciói alól, hogy rendezni tudja a cég tulajdonosi szerkezetét - írta meg a Reuters . Erre azért van szükség, mert a NIS a Gazprom orosz vállalat többségi tulajdonában van. A felmentés létfontosságú lenne, mivel a vállalat Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemelteti, és jelentős szerepet tölt be a régió energiastabilitásában. A szerb kormány mellett a magyar kabinet is támogatja a vállalat kérelmét, miközben a NIS a balkáni piacairól való kivonulás lehetőségét is mérlegeli.