Az emberek a zsebükön érezzék, ha nem tesznek a saját egészségükért

Portfolio 2025. február 07. 16:45

A VOSZ Egészségügyi Tagozata – mint a legnagyobb hazai szakmai vállalkozói érdekképviselet - üdvözli az építő, szakmai és nem politikai alapú vitát és örömmel kapcsolódik be az egészségügy megújításának mai napon közzétett, 10 pontos, 10 ezer milliárdos programjának kidolgozásába is - olvasható a szervezet pénteki közleményében, amellyel Kóka János üzletember megjelent programjavaslatára reagál. A szervezet megfogalmazta saját javaslatait is.