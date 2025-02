Nem csak az autókat piszkolja be, de súlyos károkat is okoz a szaharai homok az árampiacon

Egyre gyakrabban érik el Magyarországot is a Szaharából induló porviharok, amelyek nemcsak a levegő minőségét rontják, de a napelemes energiatermelésre is hatással vannak - hívták fel a figyelmet vizsgálatukban a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont és a Pannon Egyetem kutatói. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy a szaharai homokkal "kevert" felhőzet több sugárzást ver vissza, ennek eredményeként kevesebb éri el a földfelszínt. Ez pedig azt jelenti, hogy "egy-egy porvihar hatására a kiesés többszáz megawattnyi, olykor 1 gigawattnyi is lehet" - állítja a szakértő.