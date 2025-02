Orbán Viktor: készül az akcióterv, amerikai befektetések jöhetnek Magyarországra

Az amerikai-magyar kapcsolat nekik sem lényegtelen, de ez a magyaroknak fontosabb.

Készül az az akcióterv, amit gazdasági tartalmú kérdésekben velük fogunk kötni. Az a csúfság is megesett, hogy a demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke megelőzte az amerikait. Az amerikai befektetésekre is szükségünk van, ez a megállapodás reméljük, hogy ezt a problémát is orvosolja

- mondta Orbán Viktor.