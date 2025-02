Nagy változások jönnek a Wizz Air-nél: érdemes figyelni, több tucat járatot töröltek vagy módosítottak

Több tucat járatot módosítottak vagy töröltek Magyarország legnagyobb fapados légitársaságánál, a Wizz Air-nél - számolt be az utazomajom.hu

Érdemes nagyon figyelni az indulás időpontokat, különösen, ha átszállással utazol, vagy nem közvetlenül vásároltad a repülőjegyed

- figyelmeztet az utazási portál.

A teljesség igénye nélkül az alábbi változásokról és törlésekről számoltak be:

Szaloniki (Thesszaloniki): időpontváltozás szeptemberben

Antalya: tavaszi járatok törölve, első járat június 8-án

Málta: időpontváltozás, 11:15 helyett 06:00

Salerno: utolsó járat február 28-án

Debrecen – Burgasz helyett Budapest – Burgasz

Barcelona menetrend módosítás, törölt járatok

London Luton menetrend módosítás (március, április, május)

Bécs – Izland: utolsó járat március 28-án

Madrid: menetrend módosítás

Marrákes: menetrend módosítás

Valencia – teljes káosz, módosítások egész évben

Sarm es-Sejk: utolsó járat március 28-án

Maldív-szigetek – április 10-től nem jár

Catania: menetrend módosítás (május, június, július, augusztus, szeptember)

Nizza: menetrend módosítás

Genova: menetrend módosítás

Girona: menetrend módosítás (július)

Korfu menetrend módosítás (július)

Isztambul menetrend módosítás

Kanári-szigetek menetrend módosítás

Koppenhága menetrend módosítás (május)

Bázel menetrend módosítás

Barcelona menetrend módosítás

Bari menetrend módosítás (augusztus)

Nemrég beszámoltunk a Wizz Air január 30-án közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentéséről, valamint annak fogadtatásáról. Az időszak során a cég 238 millió eurós veszteségről számolt be, ami magasabb a Concorde által előzetesen várt 206 millió eurós becslésnél, és a Bloomberg konszenzus 138 millió eurós előrejelzésénél is. A Concorde változatlan célár mellett továbbra is vételre ajánlja a Wizz Air részvényeit.

Korábban Yvonne Moynihant, a Wizz Air vállalati és ESG vezetőjét egy exkluzív interjú keretében kérdeztük többek között arról, mit gondol a Wizz Air a zöld átállás megvalósíthatóságáról, milyen technológia mellett kötelezte el magát a légitársaság és milyen lépésekre készülnek.

