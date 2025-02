Republikánus öngól: Trump energiapolitikája saját szavazóinak fáj a legjobban

Trump energiapolitikája nemcsak a zöld beruházásokat veszélyezteti, hanem saját pártjának gazdasági érdekeit is. Bár az Inflation Reduction Act (IRA) jelentős tőkét vonzott a megújuló fejlesztésekbe, az új kormányzat intézkedései számos projektet akadályozhatnak meg, ráadásul nagyrészt republikánus vezetésű államokban - írta meg a The New York Times