Kiszivárgott: gázárplafont mérlegelnek Brüsszelben, súlyos következményei lehetnek

Az Európai Bizottság azt fontolgatja, hogy ideiglenes gázárplafont vezet be, hogy ellensúlyozza az Egyesült Államokkal szembeni jelentős árkülönbséget - tudta meg a Financial Times több brüsszeli forrástól. A javaslat azonban már most ellenállásba ütközik az iparági szereplők részéről, akik attól tartanak, hogy egy ilyen lépés alááshatja a piacba vetett bizalmat és negatívan befolyásolhatja az energiaellátás biztonságát. A gázpiacon fokozott aggodalmak mutatkoznak azzal kapcsolatban, hogy a tartósan hidegebb, szélcsendesebb téli időszak végére leapadó európai gáztárolókat hogyan lehet feltölteni őszig, és a norvég Equinor gázkereskedési egységének vezetője azt vázolta a Bloombernek, hogy akár 350-nel több LNG-hajót kell majd Európába vonzani idén tavalyhoz képest, hogy ez sikerülhessen; ez viszont masszív árversenyt is okozhatna az ázsiai piacokkal, ami felhajthatná az árakat. Egy ilyen helyzetet is igyekezne megakadályozni a Brüsszelben meglebegtetett árplafon, de kérdés, hogy nem sül-e el rosszul.