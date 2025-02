Orbán Viktor: benézhet 400 forint alá az euró

Az euró hamarosan benézhet 400 forint alá Orbán Viktor szerint, aki erről egy, a Facebookra feltöltött videóban beszélt.

A miniszterelnök szerint az elmúlt hetet is gazdasági kérdések megvitatásával fejezték be és így kezdték a mostani hetet is.

Emlékeztetett arra, hogy megkezdődött a béketárgyalások előkészítése az orosz és az amerikai elnök között. A két politikus beszélt telefonon.

A gázárak 10 százalékkal estek és a forint is lendületet vett.

Ha az így megy tovább, csak idő kérdése és az euró árfolyama be fog nézni a 400 forint alá is

- mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a béke gazdasági előnyökkel jár Magyarország számára.

A miniszterelnök forintárfolyamra tett megjegyzése több okból is érdekes. Egyrészt a kormány nemigen szokott ennyire konkrétan kommentálni árfolyamszinteket. Különösen nem sokszor szokott az erősebb forintárfolyamról úgy beszélni, hogy az előnyös, és szinte már verbális intervencióként hat. Az erősebb forintárfolyam szóba hozása bizonyára nem független a nagyon kellemetlen januári inflációs adattól, amivel után szinte biztosra vehető, hogy a tavalyi (3,7%-os) pénzromlási ütemnél az idei magasabb lesz, sőt, akár az 5%-ot is meghaladhatja.

