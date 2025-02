Uránválság a láthatáron? A nyugati országok energiaellátása geopolitikai csapdába kerülhet

Az atomerőművek stabil és karbonsemleges áramforrásként kulcsszerepet töltenek be a klímavédelmi célok elérésében, azonban egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy az uránellátás jövője egyre bizonytalanabb. A világ uránkitermelésének majdnem felét biztosító Kazahsztán ma már egyre inkább Kína és Oroszország felé orientálódik, miközben a nyugati országok is igyekeznek biztosítani saját ellátásukat - írta meg a Financial Times