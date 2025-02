Csúnya jel érkezett, de feltámadhat az ingyenes padlásszigetelési program

Jelentősen, 30-46%-kal tovább estek a tegnapi EKR-aukción a hitelesített energiamegtakarítások (HEM) árai a novemberi , szintén komoly áresést hozó aukcióhoz képest, így az ingyenes padlásszigetelési program már abszolút nem éri meg a kivitelezőknek, de a Portfolio piaci információi szerint rövidesen jöhet a "feltámadás". Információink szerint ugyanis az Energiamegtakarítási Kötelezettségi Rendszerben (EKR) érdemi szigorítás várható, így a HEM-ek iránti kereslet felpöröghet, ami az árak újbóli emelkedéséhez is hozzájárulhat, és így újraindulhat az ingyenes padlásszigetelsi program.

Lezajlott tegnap az újabb EKR-aukció a CEEGEX gáztőzsde rendszerében, és a közzétett adatok azt mutatják:

jócskán tovább esett a különböző futamidejű, illetve elszámolási rendszerű HEM-ek ára a novemberi szintekhez képest, amikor szintén komoly áresés alakult ki a szabályozói bizonytalanság miatt.

A legnagyobb, 31 ezer gigajoule volumenben kereskedett, kétszeresen elszámolható HEM marginális ára például csak 4845 forint lett most gigajoule-onként, ami 46%-os esést jelent a novemberi árszinthez képest. Ezen a szinten már durván veszteséges lenne egy kivitelezőnek ingyenesen elvégezni a padlásszigetelési munkálatokat, hiszen az önköltsége legalább 10 ezer forint körül lehet gigajoule-onként. Most a legmagasabb vételi ajánlati ár 8045 forint volt, tehát alacsonyabb, mint a novemberi marginális ár; és ez is jól jelzi a vételi oldal óvatosságát.

A szabályozói bizonytalanság a novemberi aukció után most is rányomta a bélyegét az ajánlatadási aktivitásra, mivel nem lehetett még tudni, hogy mi lesz a tavaly ősszel meglebegtetett, aztán visszavont EKR-szigorítás kifutása. Amint a társadalmi egyeztetésre kitett verzió alapján megírtuk: a kormány azt tervezte, hogy az energiaszolgáltatók, kereskedők és üzemanyag forgalmazók számára az éves energiamegtakarítási kötelezettség mértékét 0,5%-ról 1,1%-ra emeli, ami a HEM-ek iránti kereslet fokozásán keresztül az árukat is növelte volna, így az ingyenes padlásszigetelési hullám még egy lökést kaphatott volna.

Aztán év végén üzemanyag forgalmazói tiltakozásra a tervezett szigorítás lekerült az asztalról, de

a Portfolio új piaci információi szerint ez most visszakerült az asztalra. Sőt, tudomásunk szerint az EKR-kötelezettség mértéke nemcsak 1,1%-ra, hanem 1,3%-ra emelkedhet az üzemanyag forgalmazókat kivéve, és erről rövidesen kormányzati bejelentés is várható.

Ez jelentős keresleti nyomást generálhat az energiaszolgáltatók (többek között az újonnan a rendszerbe bevont távhőszolgáltatók) felől a HEM-ek iránt, és így ismét megérheti majd az ingyenes padlásszigetelési programot tömegesen elvégezni a Kádár-kocka jellegű családi házaknál. Úgy tudjuk, hogy ez kifejezett (energia)politikai cél is a 2026-os választások előtt, felpörgetve a lakossági épületenergetikai jellegű beruházások piacát, és azon keresztül az elért energiamegtakarítás mértékét is.

