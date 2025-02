Magyarország csendben belement a 16. oroszellenes szankciós csomagba, cserébe engedményeket kapott

Különösebb hírverés nélkül jóváhagyta mind a 27 uniós tagállam, tehát Magyarország is, a 16. uniós oroszellenes szankciós csomagot, amelyet szerdai, előre rögzített, Facebook-videójában úgy igyekezett keretezni Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy ez valójában könnyítést jelent Magyarország számára három főbb területen. Azt is elárulta, hogy a magyar kormány megakadályozta 27 személy, köztük Kirill-pátriárka, és szervezet szankciós listára tételét.

A tárcavezető jelzése értelmében elfogadták a tagállamok a 16. oroszellenes szankciós csomagot - igaz ez a Tanács oldalán még nem jelent meg hírként -, ami azt jelenti, hogy a magyar kormány nem akadályozta meg a csomag hatályba lépését. Szijjártó megfogalmazása szerint azonban ez Magyarország számára leginkább könnyítéseket tartalmaz, mind a kőolajtermékek, mind a Barátság vezeték működése, mind pedig a budapesti metró fenntartása tekintetében.

Szavai szerint

Kiharcoltuk, hogy a 16. szankciós csomag tegye lehetővé azt, hogy a Mol által importált, majd a Slovnaft pozsonyi finomítójában feldolgozott orosz kőolajból származó termékeket ezentúl Magyarországon is fel lehessen használni, nagymértékben javítva ezzel Magyarország energiabiztonságát.

Frissítés: Úgy tudjuk, hogy erre eddig is volt lehetősége a Molnak, így most inkább szigorítás történhetett, hogy az ilyen finomított terméket csak Magyarországon lehessen felhasználni.

Jelzése szerint "Kiharcoltuk azt is, hogy a Barátság kőolajvezeték karbantartásához szükséges eszközök is kikerüljenek a szankciós rezsim alól. Különösen fontosak azok az eszközök, amelyek a vezeték nemzetközi mérőállomásának fenntartásához, illetve karbantartásához szükségesek. Így tehát biztosítottuk, hogy a Barátság kőolajvezeték a jövőben is működőképes lesz fizikailag a kőolaj szállítására, tehát még egy lépést tettünk az energiabiztonságunk javítása érdekében" - folytatta.

Valamint üdvözölte, hogy

sikerült azt is elérni, hogy a budapesti hármas metró karbantartásához és garanciális javításához szükséges munkákat is el lehessen végezni.

Szijjártó Péter úgy értékelte, hogy bár számos európai vezető szankciós csomagot akart, hazánk szempontjából ez inkább egy "könnyítő csomag"

Azt is elárulta:

huszonhét személynek és szervezetnek a szankcionálását megakadályoztuk. Kirill pátriárkát újra szankcionálni akarták, mi ezt megakadályoztuk, mert ha egyházi vezetőket helyezünk szankciós listára, akkor elvesztjük azt a lehetőséget, hogy maguk az egyházak járjanak közben a béke érdekében

- tájékoztatott.

Úgy folytatta: "Megakadályoztuk azt is, hogy az Orosz Olimpiai Bizottságot, illetve két orosz futballcsapatot szankciós listára helyezzenek, mert az már mégiscsak nevetségessé tette volna az egész Európai Unió működési mechanizmusát, ha a világ távoli pontjain azt olvasták volna, hogy az Európai Unió az ukrajnai háború miatt orosz focicsapatokat szankcionál".

A miniszter úgy fogalmazott: "A szankciós politikának azonban az ideje lejárt, egy új valóság alakult ki, hiszen az Egyesült Államok és Oroszország egyeztetései egészen biztatóan alakulnak, és őszintén reméljük, hogy az amerikai-orosz kapcsolatok a jövőben úgy fognak javulni, hogy ezt az egész szankciós politikát el lehet majd felejteni" - összegzett.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala