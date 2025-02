Válságban a magyar akkuipar: megindultak az elbocsátások, gyárbezárások is jöhetnek

A dél-koreai SK On magyarországi akkumulátorgyártó üzemeiben egyre növekvő bizonytalanság tapasztalható, mivel az elektromos járművek iránti kereslet megtorpanása és a vállalat nemzetközi pénzügyi problémái komoly hatással vannak a működésre. Bár a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint az SK On és testvérvállalata, az SK BM nem épített le annyi dolgozót, hogy az állami támogatások visszafizetését kellene kezdeményezni, a cég komáromi gyárából az elmúlt időszakban többeket elküldtek a sajtóbeszámolók szerint. A probléma nem csak a koreai gyártót érinti, az egész ágazat válságba került.

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 2025. március 26-27-én Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

A Telex értesülései szerint az SK On az elmúlt egy évben több mint ezer külsős és több száz belsős munkavállalójától vált meg, miközben a létszámcsökkentés lassú tempóban tovább folytatódik.

A lap arról számolt be, hogy a vállalat nemrég döntött arról is, hogy logisztikai részlegét egy külsős cégre bízza, ami további munkahelyek megszűnését jelentheti.

Bár az SK On hivatalosan nem erősítette meg, hogy a komáromi üzem bezárását tervezné, a dolgozók szerint a gyártósorok leállítása már napirenden van.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium is reagált az újságnak, a közleménye szerint a vállalatok 2024-ben még megfeleltek az állami támogatási szerződések létszámkövetelményeinek, de az elbocsátások jelenlegi üteme alapján kérdés, hogy ez a helyzet fennmaradhat-e a következő monitoring jelentésekben.

Ahogy arról írtunk: a magyarországi akkumulátorgyártás egésze válságban van, ami az ipari teljesítmény adatain is látszik.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 13. Gyászos éven van túl az ipar

Az iparág teljesítménye már 2023 végén stagnálni kezdett, majd 2024-ben jelentős visszaesést mutatott. Az SK On helyzete sem kivétel: a vállalat komáromi és iváncsai üzemei csökkentett kapacitással működnek, mivel az elektromos autók iránti kereslet megingott, és a globális piaci verseny fokozódott.

Amint arról pedig friss elemzésünkben írtunk, egyre inkább beindultak a leépítések a magyar ipari szereplőknél.

A lap felidézi, hogy a koreai cég vezetése Iváncsán jelentős állami támogatással indította el új üzemét, ám ennek teljes kihasználtsága továbbra sem megoldott. A vállalat szerint gyártási kapacitásaikat folyamatosan a kereslethez igazítják, de a dolgozók szerint a menedzsment nem nyújt egyértelmű tájékoztatást a jövőbeli tervekről.

Arról pedig már a 444 korábban beszámolt, hogy a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke, Székely Tamás szerint az SK On komáromi üzemében hónapok óta kisebb létszámcsökkentések zajlanak, miközben a gyár átszervezései miatt egyre több dolgozó válik feleslegessé. Bár a vállalat hivatalosan nem jelentett be csoportos leépítést, az alkalmazottak jogbizonytalansága egyre növekszik.

A nemzetközi piaci helyzet és az SK On nehézségei

Az SK On anyavállalata, a dél-koreai SK Group már egy ideje pénzügyi kihívásokkal küzd. A cég 2021-es leválasztása óta nem termelt nyereséget, és a harmadik és negyedik negyedévben is 400-460 milliárd won (körülbelül 100-120 milliárd forint) működési veszteséget könyvelt el. A vállalat már tavaly szeptember végén bejelentette, hogy dél-koreai központjában költségcsökkentési célból önkéntes elbocsátási programokat vezet be, különleges szabadságolási rendszert kínálva és korai nyugdíjazási lehetőségeket biztosítva a dél-koreai dolgozóknak.

Az SK On Hungary akkor azt jelezte a Portfolio-nak, hogy ezek az intézkedések nem érintik a magyarországi üzemeket, és akkor több mint 4500 munkavállalót foglalkoztattak.

Mindeközben a dél-koreai akkumulátorgyártók, köztük az SK On, a Samsung SDI és az LG Energy Solution, globális kihívásokkal szembesülnek – számolt be a Korean Herald a múlt héten.

Az amerikai Inflációcsökkentési Törvény (IRA) miatt a kínai üzemekből származó akkumulátorokat nem exportálhatják az Egyesült Államokba, miközben a kínai nyersanyagok és beszállítói hálózat továbbra is nélkülözhetetlen a koreai gyártók számára is. A kereslet csökkenése és a geopolitikai feszültségek miatt az érintett cégek – amelyek közül az SK On és a Samsung SDI is jelen van Magyarországon – a kínai gyáraik kihasználtsága csökkent, és egyes üzemek veszteségesen működnek.

Bár a magyar kormány az elmúlt években stratégiai ágazatként kezelte az akkumulátorgyártást, az ágazat jelenlegi válsága rávilágít a szektor sérülékenységére.

Az iparág kibocsátása 2024 végére több mint 50 százalékkal csökkent, és a további kilátások is bizonytalanok.

A magyarországi akkumulátoripar jövője nagymértékben függ a globális autóipari trendektől és az elektromos járművek iránti kereslet alakulásától. Ráadásul itthon egymással is versenyezniük kell: a Sunwoda, az EVE Battery és a CATL is megkezdi vagy fokozza kibocsátását. Ezek az eszkimók (akkugyártók) viszont azzal találkoznak, hogy kevés a fóka (alacsony a kereslet az e-autókra). Így a fő kérdés, hogy az egyre inkább elérhetetlen amerikai piac mellett az európai vásárlások hogyan futnak fel. Ugyan vannak tervek vásárlástámogató programokra Európa-szerte, de az uniós ösztönzőnél egyre valószínűbb, hogy az európai szereplők termékeit célozzák majd, ami kedvezőtlen lehet a kínai értékláncú gyártóknak.

Az Opten – NAV-adatbázison nyugvó – statisztikája szerint a cégnél tényleg csökkent az alkalmazotti létszám: 2024 áprilisában 3027 főnél volt csúcson a munkavállalók száma, ami 2024 decemberére 2526 főre csökkent. Fontos kiemelni, hogy ez statisztikai létszám, ahol a teljes munkaidőhöz arányosítják a részmunkaidős alkalmazottak foglalkoztatását is, ami így a tényleges létszámnál kisebbet is mutathat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images