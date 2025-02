Meglepő Trump-nyilatkozat: összejöhet egy új kereskedelmi alku Kínával

Donald Trump amerikai elnök szerda éjjel az Air Force One fedélzetén azt jelezte: lehetséges egy új kereskedelmi megállapodás megkötése Kínával, annak ellenére, hogy komoly vámfeszültség van a két ország között - számolt be a fejleményről a Bloomberg . A hajnali ázsiai kereskedésben rögtön volt pozitív hatása Trump meglepőnek is mondható optimista sugalmazása nyomán.