Nagyon sok pénz hullik a magyar gazdákra

A tavaly benyújtott egységes kérelmek után 27 jogcímen 500 milliárd forintot folyósított a Magyar Államkincstár, a végkifizetéseket márciustól ütemesen fogják teljesíteni, összesen még mintegy 300 milliárd forint érkezik a gazdákhoz - mondta a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár Gödöllőn, a II. Gazda Információs Napon az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint.

Portfolio Agrárium 2025 Jön a tavasz egyik legjelentősebb mértékadó agrárszakmai eseménye, találkozzunk Kecskeméten!

Feldman Zsolt szerint nem zajlott még soha ilyen széleskörűen, valamennyi szakmai szervezettel és érintett bevonásával vidékfejlesztési pályázati ciklus előkészítése Magyarországon. A tapasztalatok alapján a kiírások is népszerűek, az első nagyobb felhívásokra ugyanis összesen 1778 milliárd forint támogatási igény érkezett, emellett volt olyan támogatási konstrukció, amelyre négyszeres, de akár ötszörös volt a túljelentkezés - írták.

Az államtitkár előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy

a KAP Stratégiai Terv II. pillérének teljes, csaknem 2900 milliárd forintos keretösszegéből kiemelkedő, 2300 milliárd forint a nemzeti társfinanszírozás, és 600 milliárd forint az uniós forrás.

Beszélt arról is, hogy a mostani finanszírozási ciklusban a Közös Agrárpolitika vidékfejlesztési keretéből, tehát a II. pillérből február közepéig 32 pályázati felhívás jelent meg összesen 1260 milliárd forint értékben. Kiemelendő, hogy a kicsiknek nem kell a nagyokkal versenyezniük, hiszen számukra külön támogatási konstrukciókat alakítottak ki. Erre jó példa az öntözésfejlesztés, ahol összesen 65 milliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre. A kisebbek számára elérhető, maximum 200 millió forintos projektekre kiírt konstrukcióra már most is lehet pályázni, míg a nagyobb, 200 millió forint feletti beruházásokra március 4-től igényelhető a támogatás - áll a közleményben.

Feldman Zsolt a közlemény szerint rámutatott, hogy az AM által kiírt pályázatok azoknál a gazdaságoknál tudnak legjobban hasznosulni, amelyek figyelembe vették a klímaalkalmazkodás szükségességét. Azok a gazdák tudnak eredményesebbek lenni, akik tudatosan figyelnek a vízmegtartást segítő talajgazdálkodási gyakorlatokra, így odafigyelnek a talajszerkezetre vagy éppen a talajtakarásra - fogalmazott az államtitkár.

Az államtitkár beszélt ezek mellett a kamattámogatásokról is. A mezőgazdasági beruházási támogatások intenzitása általában 50 százalék, a fennmaradó részt viszont jellemzően önerőből kell finanszírozni, amelynek jellegzetes formája a hitelfelvétel. Az államtitkár hangsúlyozta, a beruházásukra támogatást elnyert gazdálkodóknak lehetősége lesz arra, hogy legfeljebb a teljes beruházási költség maximum 10 százalékáig kamattámogatást igényeljenek.

A további pályázatokról, valamint a felhívások részleteiről a kap.gov.hu oldalon lehet részletesebben tájékozódni - olvasható a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images