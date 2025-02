Villanyszámla-sokk Európában: az uniós adók is vastagon benne vannak az árban

A magas villamosenergia-árak továbbra is aláássák az európai energiaintenzív iparágak versenyképességét - erősíti meg a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) új jelentése. E szerint, bár a különbség csökkent, 2024-ben az EU-ban a nagykereskedelmi villamosenergia-árak átlagosan még mindig több mint kétszer akkorák voltak, mint az Egyesült Államokban. Bár az árkülönbség ebben az évben is fennmaradhat, 2026-ban várhatóan mérséklődik, miközben az EU-ban az energiafelhasználásra kivetett magasabb adók és egyéb díjak tovább rontják a versenyképességet.

Amint arról beszámoltunk, az IEA napokban kiadott 2027-ig előre tekintő elemzése szerint gyorsulhat a világ áramfogyasztásának növekedése, mivel az ipari felhasználás növekedése, illetve a légkondicionálás, az elektromos járművek és az adatközpontok terjedése mind felfelé hajtja a keresletet. E szerint a tiszta energiaforrások térnyerésének köszönhetően a következő években már várhatóan nem emelkedik a globális villamosenergia-termelésből származó szén-dioxid-kibocsátás. Az EU-ban is megmozdul majd valami, az IEA szerint az energiaválság miatti zuhanás után 2027-ig visszaemelkedhet a fogyasztás a 2021-es szintre.

A jelentésből azonban egyebek mellett az is kiderül, hogy

a magas villamosenergia-árak továbbra is aláássák az európai energiaintenzív iparágak versenyképességét.

Számos országban 2024-ben tovább csökkentek a nagykereskedelmi villamosenergia-árak, a 2023-as éles áreséseket követően. Ez összhangban áll az energiahordozók globális árupiaci árcsökkenésével, ugyanakkor jelentős részben annak köszönhető, hogy a termelésben egyre nagyobb arányban részt vevő megújuló technológiák egyre olcsóbbakká válnak.

Az Európai Unióban és az Egyesült Államokban átlagosan 20%-kal voltak kisebbek a nagykereskedelmi áramárak 2024-ben mint 2023-ban. Az EU-ban az árcsökkenést a szél-, a nap-, a víz- és nukleárisenergia-termelés bővülése, valamint a szén-, gáz- és szén-dioxid-kibocsátási árak mérséklődése tette lehetővé.

Ezzel együtt az árak Európában az északi régió kivételével továbbra is jelentősen meghaladják a koronavírus-járvány előtti szintet. Az uniós nagykereskedelmi villamosenergia-ár 2024-ben átlagosan 85 USD/megawattóra (MWh) volt, 40%-kal magasabb, mint a 2019-es 60 USD/MWh.

Az Egyesült Államokban 2024-ben átlagosan 37 USD/MWh volt a nagykereskedelmi villamosenergia-ár, csaknem a koronavírus-járvány előtti értéknek megfelelően. Az áresés a tengerentúlon elsősorban a növekvő gázkitermelésnek is köszönhetően csökkenő gázáraknak, valamint az időjárás felhasználást korlátozó hatásának volt betudható.

Az IEA várakozásai szerint az EU és az Egyesült Államok közötti nagykereskedelmi árkülönbség a következő években is fennmaradhat, de 2026-ban mérséklődhet.

Az EU-ban a nagykereskedelmi villamosenergia-árak 2024-ben átlagosan több mint kétszer (+130%) magasabbak voltak mint az Egyesült Államokban, vagyis a különbség alig csökkent 2023-hoz képest (+140%). A határidős jegyzések alapján a különbség 2025-ben ismét nőhet (+160%), de 2026-ban érdemben szűkülhet, igaz, a tengerentúliakhoz képest így is bő kétszeres nagykereskedelmi áramárak várhatóak az EU-ban (+105%). Ez ugyan jóval kisebb mint 2022-ben, amikor az uniós árak az amerikaiak több mint háromszorosára rúgtak (+210%), de továbbra is jócskán meghaladja a járvány előtti különbséget (+70%).

A 2023-as enyhülést követően a 2024-re vonatkozó előzetes adatok azt mutatják, hogy az EU-ban az energiaintenzív iparágakban az átlagos villamosenergia-árak mindössze 5%-kal csökkentek az előző évhez képest, és még mindig 65%-kal magasabbak, mint 2019-ben.

Így az Európai Unió energiaintenzív iparágai által fizetett villamosenergia-ár 2024-ben még mindig átlagosan kétszerese volt a tengerentúli értéknek, és 50%-kal magasabb volt, mint Kínában.

Nem kis részben a fentiek miatt az EU-ban az elektrifikációs ráta, vagyis a villamos energia végső energiafelhasználáson belüli aránya mindössze 21%, míg az Egyesült Álamokban 22%, Kínában pedig 28%. Az elektrifikációt az EU lakossági felhasználói körében is lassíthatják a magas tarifák, amelyek részben a villamos energiával és a földgázzal kapcsolatos adópolitikák különbözőségéből adódnak.

Az energia és hálózati költségek 2021-2022-es meredek emelkedését látva az uniós országok mérsékelték a villamosenergia-árakban a különféle adókból, díjakból és illetékekből álló komponens nagyságát.

2023-ban és 2024 első felében aztán ismét nőtt ez a tétel, így az uniós háztartások napjainkban átlagosan 130%-kal több adót, díjat és illetéket fizetnek a felhasznált villamos energia után, mint a földgáz után.

A különbséget részben az magyarázza, hogy maga a villamos energia is jóval drágább, mint a földgáz - uniós átlagban a lakossági áramár 2,6-szorosa a gázárnak -, részben pedig a magasabb adókulcsok. Például a lakossági fogyasztást terhelő forgalmi adó kulcsa átlagosan 14,5%, míg a földgáz esetében 12% volt az EU-ban 2024 első félévében. Az áfán kívüli egyéb adókból, illetékekből és járulékokból álló árkomponens pedig átlagosan 11,4 euróval volt magasabb a villamos energia esetében, mint a földgáznál (/megawattóra - MWh).

Az áram magasabb adója pedig fékezi a hőszivattyúk, a villanyautók és az elektromos főzőberendezések elterjedését is. Bár 2024-ben az EU-ban is folytatódott a villamosítás, azonban a hőszivattyú-telepítések bővülési üteme gyengült és az elektromos járművek terjedése is lassult. Az IEA előrejelzése szerint ezek a tendenciák a közeljövőben is fennmaradnak, de a csökkenő költségek és a politikai szabályozási környezet változásai jelentős növekedést generálhatnak.

Miközben a villamosenergia-termelés összköltsége, illetve a nagykereskedelmi költségkomponens csökken, addig a fogyasztók villanyszámláinak hálózati tarifa komponense várhatóan emelkedni fog

- az elektrifikációnak, a növekvő keresletnek és a megújuló energiaforrások további integrációjának köszönhetően.

Ezek ugyanis a hálózat jelentős bővítését és fejlesztését teszik szükségessé, ami a fenntartási költségeket is emeli. Így, míg a hálózatüzemeltetési költségek fő összetevőit hagyományosan a hálózati veszteségek, a karbantartási és a személyzeti költségek jelentik, az energiaátállás miatt a bővítés és fejlesztés, illetve a szűk keresztmetszetek kezelése és a kiegyenlítési költségek is jelentős mozgatórugóvá válnak bizonyos piacokon.

Az Egyesült Államokban 2013 óta másfél-kétszeresükre emelkedtek a hálózatüzemeltetési és -fejlesztési költségek, Olasz-, Spanyol- és Franciaországban 2017 óta körülbelül 60%-kal nőttek a lakossági ügyfelek hálózati tarifái, míg Magyarországon, Bulgáriában és Lengyelországban az ipari felhasználók által fizetett hálózati költségek 30-60%-kal emelkedtek ugyanebben az időszakan.

