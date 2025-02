Orbán Viktor nagy bejelentéseket ígért be holnapra

Portfolio 2025. február 21. 07:45

Orbán Viktor kormányfő azt mondta ma reggel: "valóban vannak nagy terveink a már ismertetett 21 pontos gazdasági akcióterven kívül, ezekről holnap szívesen beszélünk majd." Azaz a holnapi évértékelőben - valószínűleg gazdasági jellegű - bejelentések is várhatók. A miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott interjúban azt is kifejtette, márciusban 300 milliárd forintnyi kamatot fizet az állam az állampapírok után a lakosságnak.