Acemoglu: Európa megmutathatná, hogy az AI terén a Szilícium-völgyi modellnek van alternatívája

Szerencsém volt részt venni a napokban Párizsban megrendezett AI Action Summit -on, ahol számos panelbeszélgetésnél hangsúlyozták annak szükségességét, hogy a mesterséges intelligenciát társadalmilag előnyösebb irányba kell terelni. Egy olyan időszakban, amikor a Szilícium-völgy – és most már az amerikai kormányzat is – egyre hangosabban szólít fel az AI terén történő fejlesztések felgyorsítására, az a lehetőség, hogy arra összpontosíthattunk, mit is akarunk a technológiától, felüdülőleg hatott.