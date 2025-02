Itt a kormány brutális bérbejelentése

Portfolio 2025. február 24. 14:38

Hivatalosan is bejelentette a hadügyminiszter, hogy jövőre érkezik a fegyverpénz a rendvédelmi dolgozóknak. Eddig is lehetett sejteni, hogy 2026-ban érkezik az utoljára 2022-ben adott juttatás, a kormány többször utalt rá és a költségvetésben is szerepel ez a tétel.