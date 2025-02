Ellopták a világ legértékesebb arany vécéjét, aranyélet helyett börtönkoszt vár a rablókra

Nem mindennapi balhét hoztak össze brit bűnözők: öt perc alatt sikerült elcsenniük egy 2,8 millió fontos arany vécét a Blenheim-palotából. Az akció gyorsabb volt, mint egy reggeli kávézás, és annyira alapos, hogy a toalettek Mona Lisáját azóta sem találják. A legendás műalkotás valószínűleg már ékszerként vagy luxusfogtömésként él tovább – így végül tényleg aranyból lesz a mosoly.

Bűnözői kreativitás és precíz időmenedzsment – ezt a két dolgot biztosan elmondhatjuk arról az ötfős bandáról, amelyik öt perc alatt ellopott egy 2,8 millió fontos arany vécét a híres Blenheim-palotából. Ez egy legendás, extravagáns műemlék épület Woodstockban, Marlborough hercegének rezidenciája s az egyetlen olyan vidéki épület Angliában, ami nem királyi és nem is egyházi tulajdon és kastélyként hivatkozhatunk rá.

A Sky News szerint a nem mindennapi bűntény kapcsán az Oxford megyei bíróságon derült ki, hogy a samukalapáccsal felfegyverzett tolvajok villámgyorsan dolgoztak:

autóval áthajtottak a zárva tartott kapukon, betörték az ablakot, lerombolták a vécéfülke ajtaját, és egyszerűen kilökték a kibontott lyukon a 98 kilós, 18 karátos toalettremekművet

Az pedig, hogy közben csőtörést okoztak, láthatóan nem izgatta őket különösebben, érthető módon, mivel az arany nem rozsdásodik.

A vécé, amelyet az olasz művész, Maurizio Cattelan America néven alkotott meg, nem kevés társadalomkritikát megfogalmazva az Egyesült Államokra. A műalkotás lényege, hogy teljesen működőképes formájában állítják ki, tehát vizet is bekötnek az aranycsészébe.

A tolvajok egy Isuzu teherautóval és egy VW Golffal menekültek el, majd a zsákmány – mint egy rossz bűvésztrükk – örökre eltűnt.

A vád szerint a vécé azóta darabokra lett vágva, és valószínűleg ékszerek vagy fogtömések formájában él tovább.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy a bandatagok a kocsi kódnevet használták a vécére, amikor az ellopott arany értékesítéséről beszéltek. Ez persze nem volt túl bonyolult kódrendszer, de úgy tűnik, elég volt ahhoz, hogy megkezdődjön az üzletelés egy Hatton Garden-i ékszerésszel. A vád szerint két vádlott, Frederick Sines és Bora Guccuk segített a vécé egy részét eladni, míg egy harmadik, James Sheen, már korábban beismerte bűnösségét.

Az ügyész szerint a bűncselekmény „gondosan megtervezett és gyorsan kivitelezett” volt, és szerinte az biztos, hogy ez az ügy bevonul a brit bűnügyi történelem legbizarrabb lopásai közé.

Címlapkép: A 18 karátos aranyból készült, teljesen működőképes „America” WC-t a New York-i Guggenheim Múzeumban, Manhattanben, az Egyesült Államokban, 2016. szeptember 16-án nyitották meg. A vécét lehet és kell is használni, pont ez a lényege Maurizio Cattelan olasz művész műalkotásának. A fotó forrása: Christina Horsten/picture alliance via Getty Images.