Washington mégis megnyithatja a pénzcsapot az ukránoknak

Az amerikai Külügyminisztérium azon dolgozik, hogy újabb kivételeket vezessen be az Ukrajnának szánt segélyek felfüggesztésére vonatkozó korlátozásnál – tudta meg a Politico amerikai kiadása. Ha életbe lépnek, ezek a mentességek lehetőséget adhatnak arra, hogy Kijev bizonyos gazdasági és biztonsági támogatásokhoz jusson – noha ennek gyakorlati megvalósítása továbbra is kétséges.

A mentességek listája már túllép a külügyminiszter, Marco Rubio által korábban engedélyezett "életmentő" segélyeken, mint például az aknamentesítési és kábítószer-ellenes programok. Az azonban továbbra sem világos, hogy az amerikai külügy által felügyelt katonai finanszírozásra vonatkozó mentesség bevezetése is tervben van-e.

Az Egyesült Államok eddig több mint 4 milliárd dollárt különített el Ukrajna katonai támogatására, amelyet különböző célokra – például fegyverek és kommunikációs eszközök beszerzésére – használhatnának fel, de jelenleg a kifizetések nagy részét a kormányzati hatékonyságnövelési projekt részeként blokkolják.

Bár a külügyi tárca nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy születtek-e újabb kivételek Ukrajna számára, a nyilatkozatuk szerint „azok a programok, amelyek nem szolgálják nemzeti érdekeinket, nem folytatódhatnak.” Eközben a Trump-kormányzat egyes tagjai,

például Keith Kellogg különmegbízott és Rubio külügyminiszter, óvatosabb álláspontot képviselnek Oroszországgal kapcsolatban, miközben Trump maga egyre kritikusabb Kijevvel szemben.

A külügyminisztériumi tervek között szerepel a demokratikus intézmények támogatása, valamint a gazdasági és humanitárius programok egy részének kivétele a korlátozások alól. Ugyanakkor a diverzitásra és egyenlőségre épülő (DEI) programok nem kapnának mentességet az ukrán utalásoknál.

A kivételek listájának összeállítását Yuri Kim, az európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkár vezeti.

A segélyek továbbra is lassan érkeznek Ukrajnába, még akkor is, ha egyes programok jogosultak a mentességre. A bürokratikus akadályok miatt sok szervezet, köztük Ukrajnában működő segélycsoportok sem tudják, hogyan juthatnának hozzá az elérhető forrásokhoz. Szakértők szerint az elhúzódó segélyblokád nemcsak Ukrajna helyzetét rontja, hanem az Egyesült Államok geopolitikai érdekeit is veszélyeztetheti.

