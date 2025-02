Felfedte Macron az EU-vezetőknek, hogy miben sikerült megállapodnia Trumppal

A mai videókonferenciás tanácskozást többek között azért hívta össze az elnök, hogy lehetőséget nyújtson Emmanuel Macron francia elnöknek arra, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel hétfőn folytatott washingtoni tárgyalásainak eredményeit megoszthassa ebben a szűk körben; és így ezt figyelembe véve készüljenek az uniós vezetők a jövő heti személyes csúcsra.

Continuing to work on close European coordination, today president debriefed EU leaders on his meeting with earlier this week in Washington. Very useful to prepare our special European Council on 6 March, where we will take decisions on our @EmmanuelMacron