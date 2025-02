Megérkezett az 1,5 millió forintos bruttó bér Magyarországra

Közel 647 ezer forint volt a bruttó átlagkereset tavaly Magyarországon, ám a felszín alatt komoly különbségek húzódnak meg. Van olyan szektor, ahol meghaladja az 1 milliót, míg máshol 500 ezer forint sincs a bruttó átlagbér. A friss adatokból kiderült, hogy a nők továbbra is kevesebbet keresnek, illetve az is elmondható, hogy nem igazán éri meg hamar otthagyni az iskolapadot. De nemcsak ezt tudhattuk meg, hanem azt is, hogy továbbra is jelentős különbségek figyelhetők meg a bruttó kereseti kvintilisek (ötödök) között, a legjobban keresők ötször annyit vihetnek haza, mint a legrosszabbul keresők.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése közvetlenül befolyásolta az alacsonyabb jövedelműek keresetét, hiszen ebben a szegmensben dolgozók jelentős része ezekben a bérkategóriákban helyezkedik el.

Ennek eredményeként az első kvintilis átlagos bruttó keresete 9,4%-kal, 276 ezer forintra nőtt, amely bár jelentős, elmarad a középső jövedelmi csoportok bővülésétől.