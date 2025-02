Kiderült, mennyit keresnek a magyarok, óriásit nőtt a bérek vásárlóereje

Közel 647 ezer forint volt a bruttó átlagkereset tavaly, ami több mint 13%-os növekedést jelent. Ennél azonban a dolgozók kétharmada kevesebbet keres, a bruttó mediánkereset 520 ezer forinton alakult. A 2024-es évben az alacsony infláció miatt olyan gyorsan nőtt a reálbér, amire az elmúlt 30 évben alig volt példa.

Tavaly 646 800 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete - derült ki a KSH adataiból. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 430 100, a kedvezményeket figyelembe véve 445 200 forintot ért el.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 13,2, míg a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 13,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Ahogy azonban a fenti ábrán is látszik, a bérek növekedési üteme az év során lassult, decemberben már "csak" 11%-os volt az emelkedés.

A bruttó átlagbérnél azonban a dolgozók kétharmada kevesebbet keres. A mediánbér (aminél a munkavállalók fele kevesebbet, másik fele többet vihet haza) bruttó 520 ezer forinton alakult 2024-ben, ami a Portfolio számításai szerint nettó 345 500 volt.

Ha nem az egész évet nézzük, csak a decemberi hónapot, akkor azt látjuk, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 727 700 forint volt, 11%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 625 400 forintra becsülhető, 10,6%-kal magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Vagyis az év utolsó hónapjában a prémiumok ismét megdobták a béreket.

A keresetek vásárlóereje a kétszámjegyű nominális bérdinamika és az alacsony infláció miatt kiemelkedően gyorsan nőtt.

A reálbérek 9,2%-kal emelkedtek tavaly, ami az egyik leggyorsabb növekedés az elmúlt 30 évben.

Ahogy a fenti ábrán látható, 2023-ban visszaesett a keresetek vásárlóereje a rekordmagas áremelkedési ütem miatt, tavaly viszont olyan gyorsan emelkedett a reálbér, aminél csak kétszer láttunk nagyobb növekedést 1992 óta.

Az idei év már minden bizonnyal sokkal lassabb béremelkedést hoz. A szakértők szerint a keresetek nominálisan 8-10%-kal nőhetnek, ami elmarad a tavalyi 13% feletti emelkedéstől, miután a munkaerőpiac már közel sem olyan feszes, mint korábban, ráadásul a minimálbér és a bérminimum is lassabban nőtt, mint tavaly. Ez pedig meghatározza a magasabb bérkategóriában lévő dolgozók bérét is. Mindeközben az infláció akár 4,5-5%-os is lehet az idei évben, szemben a tavalyi 3,7%-kal, miután januárban meglepően magas árdinamika alakult ki. A következő hónapokban kulcsfontosságú lenne, hogy az infláció alacsonyabb szintre süllyedjen, a pénzromlásnak ugyanis döntő szerepe lesz abban, hogy a fogyasztás valóban érdemben hozzá tud-e járulni a GDP-növekedéshez. A jelenlegi előrejelzések alapján a keresetek vásárlóereje 4-5% körül emelkedhet.

