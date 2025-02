A brit Aldi 350 fős leépítést tervez

Portfolio Retail Day 2025 Ne maradj le az év legfontosabb retail eseményéről, hiszen a találkozó lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, a kiskereskedelmi-szektor legnagyobb kihívásainak megvitatására!

A Grocery Gazette beszámolója szerint a változások elsősorban a beszerzési osztály egyes pozícióit, a nem élelmiszer jellegű termékekkel foglalkozó részleget, a pénzügyi osztályt és néhány háttérirodai funkciót érintenek.

A német diszkontlánc szóvivője elmondta, hogy a változások

nem érintik a vásárlókkal közvetlen kapcsolatban álló munkatársakat,

és végleges döntések csak az egyeztetési folyamat lezárása után születnek. Ahol lehetséges, igyekszik az érintett dolgozókat a cégen belül más pozíciókban elhelyezni.

Az átszervezés bejelentése mindössze néhány nappal azt követően történt, hogy a kiskereskedelmi lánc újabb béremelést jelentett be bolti dolgozói számára. Az Aldi, amely már most is a legmagasabb béreket kínálja az Egyesült Királyságban, 2025. március 1-jétől országosan 12,75 fontra, míg a londoni körgyűrűn belül 14,05 fontra emeli az órabéreket.

Nem csak az Aldi jelentett be elbocsátásokat. Más brit szupermarket-láncok is leépítésekre kényszerülnek. A Sainsbury's nemrég 3000 munkahely leépítését jelentette be, míg a Morrisons több mint 200 kiskereskedelmi pozíciót szüntet meg. Az Asda szintén elbocsátásokat hajtott végre a vezetői struktúra átalakítása során. A brit Tesco, 400 munkahely megszüntetését jelentette be áruházaiban és központi irodáiban.

Címlapkép forrása: M. Suhail via Getty Images