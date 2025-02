Olyan erős kínai mesterséges intelligencia érkezett, ami még a DeepSeeket is leverheti

A Tencent bemutatta legújabb mesterséges intelligencia modelljét, a Hunyuan Turbo S-t, amely villámgyors válaszokat ígér és költséghatékony működést biztosít. A vállalat ezzel a DeepSeek egyre nagyobb befolyását igyekszik ellensúlyozni, amely az elmúlt hónapokban iparági mércévé vált. A DeepSeek technológiáját a Tencent a WeChatbe is integrálja, miközben jelentős árcsökkentéssel reagál a növekvő keresletre.

A Tencent Holdings Ltd. is beállt azoknak a vállalatoknak a sorába, amelyek a DeepSeekhez mérik magukat, és most azzal büszkélkedik, hogy legújabb AI-modellje sokkal gyorsabb.

A csütörtökön bemutatott Hunyuan Turbo S modell célja, hogy a lehető leggyorsabban reagáljon, szemben a DeepSeek chatbotjának mélyebb elemzést igénylő megközelítésével – közölte a Tencent. A vállalat szerint ráadásul a Turbo S bevezetési költsége is jelentősen csökkent.

A Tencent új modellje alig egy hónappal azután jelent meg, hogy az Alibaba Group Holding Ltd. a saját Qwen AI-modelljét a DeepSeekhez hasonlította. Ez jól mutatja, milyen gyorsan vált iparági mércévé a startup az év eleje óta.

A Tencent adatai szerint a Hunyuan Turbo S a legelterjedtebb AI-teszteken versenyképes a DeepSeek V3 modelljével.

A sencseni központú Tencent, amely az Alibaba mellett Kína egyik legnagyobb felhőszolgáltatója, a DeepSeek technológiáját is beépíti a WeChat platformba

A DeepSeeket egyre több kormányzati szerv is használja Kínában, Hongkongban is, ahol több hivatal ChatGPT-típusú eszközt épített a technológiájára.

A DeepSeek, hogy kezelni tudja a megnövekedett keresletet, a héten jelentősen csökkentette API-hozzáférési díjait csúcsidőn kívül. A mindössze 20 hónapja alapított startup, amely egy kvantitatív hedge fundból nőtt ki, alaposan felforgatta a globális AI-ipart, és újra bizalmat ébresztett a kínai technológiai vállalatok innovációs képességében.

