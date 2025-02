Árcsökkentést jelentett be az egyik legnépszerűbb üzletlánc

Portfolio 2025. február 28. 10:35

Több termék élelmiszer árát is csökkenti az ALDI Magyarország, valamint egyes egyéb termékekre 60%-os kedvezményt vezetnek be - derül ki a cég közleményéből. Az élelmiszerek közül a vállalat most négy közkedvelt vaj árát csökkenti 4-11% közötti mértékben. A nem-élelmiszer jellegű árucikkek esetében pedig 60%-os kedvezménnyel kínál termékeket.