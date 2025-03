Interjúban beszélt Orbán Viktor a botrányba fulladt Trump-Zelenszkij találkozóról

"Ami tegnap történt, azt mi nem nézőként, hanem érintettként kell, hogy kövessük, ezért rossz hír, amit tegnap láttunk, az egy rossz dolog volt" - így reagált Orbán Viktor miniszterelnök a kiabálásba torkollott péntek esti Trump-Zelenszkij találkozóra a TV2 Tényeknek adott, szombat este sugárzott interjúban.

A miniszterelnök úgy látja, hogy az egész világ azon van meglepődve, hogy Donald Trump "azt csinálja, amit ígér", azaz érvelése szerint az amerikai elnök

a béke ügyében is megmondta előre, hogy minden eszközzel békét fog teremteni.

Úgy folytatta:

Most ezt teszi, és közben az ukrán elnök meg nem akar, vagy legalábbis nem akar olyan feltételekkel békét, mint amit az amerikaiak ajánlanak, miközben ez az Ukrajna egyébként a végsőkig kimerült.

Utalt rá, hogy nagyon sok az emberi és anyagi veszteség, "elmenekül több millió ember, lényegében lélegeztető készüléken van Ukrajna".

Azután, hogy számos európai nagyhatalom kiállt Zelenszkij mellett a tegnap esti fejlemények után, ő úgy látja: "az európaiak folytatni akarják a háborút." Sőt szerinte

Európában csak két ország van, ami békét akar, a Vatikán és Magyarország.

Hozzátette: "Most lépett mellénk az Egyesült Államok, azért többségben vagyunk és erősebbek vagyunk, de a nyugati világban egész eddig többségben voltak a háborúpártiak, és most Brüsszelben még mindig a háborúpártiak vannak többségben."

A műsor további részében a háború, a gazdasági kilátások, és a múlt hétvégén bejelentett szja-csökkentések, illetve az infláció elleni küzdelem témáiról volt szó, új bejelentés nem hangzott el. A kormány fő felidézte, hogy a háború jelentős terheket okozott a magyar gazdaságnak, és azt is mondta, hogy a tegnapi fejlemények nyomán "akár a harmadik világháború kockázata is ott van", de egy másik mondatban azt is vázolta:

a béke nagyon közel van, vagy ha nem is lenne béke a frontvonalon, de el tudjuk érni, hogy a háború kiterjedésének kockázata Európára nulla legyen.

Szerinte ezen biztató kilátások miatt "most lesz gazdasági növekedés", és felidézte a 21 pontos gazdasági akciótervet, a 25 év alattiak szja-mentességét, a családi adókedvezmény duplázását, illetve a friss szja-bejelentések tartalmát.

A múlt hétvégén bejelentett szja-mentességről (három, majd a kétgyermekes édesanyák is megkapják egy menetrend szerint) azt mondta: ehhez "a költségvetést hozzá kell igazítani", és elismerte, hogy

nagyon komoly terhet jelent a költségvetés számára.

Szerinte aki támadja ezt az új adócsökkentési programot, az arra hivatkozva támadja, hogy a hiány és az államadósság nő, de "van a kormánynak egy terve", hogy ezeket mégis sikerüljön csökkenteni.

A péntek reggeli rádióinterjúban elmondott példát most is felhozta, miszerint a tejtermők 200 forintos felvásárlási árából 600 forintos tejár lesz a boltokban (pénteken kisebb számot mondott), és ez is mutatja, hogy "az árak nem emelkednek, az árakat emelik, és azt kell megérteni, hogy ki emeli és hova kerül a pénz".

A 200 forintból 600 forintos kiskereskedelmi bolti tejárra utalva úgy látja:

ilyen árréssel dolgoznak a gazdasági szereplők, amelyek nem fogadhatók el, mert tönkre teszik a családokat.

Az árletörés kérdésében azt mondta: "csak akkor van rá szükség, ha az árak nagyon emelkednének" és utalt rá, hogy a kormánynak az a célja, hogy az áremelkedés ütemét visszafogják a kereskedők, és erről folynak a tárgyalások. "Azt kérjük nagy tisztelettel, hogy ne emeljék ilyen mértékben", de "ha ez nem megy, akkor hatósági áremelési korlát" is lehet, "esetleg a profitot kell korlátozni", igaz rögtön hozzátette: ez nem lenne jó, "de ha szükséges, akkor a kormánynak időlegesen be kell avatkoznia".

A műsor végén szóba került még a minap meghirdetett kábítószerellenes stratégia, amely kapcsán rögzítette, hogy se a termelést, se a terjesztést, se a fogyasztást nem fogják legalizálni Magyarországon és az alkotmányban is rögzíteni fogják ezt. Szavai szerint korábban is megfigyelhető volt, hogy „elit körökben” gond volt a fiatalok körében a kábítószer fogyasztásból, de mostanában azt látja a kormány, hogy „szegény körökben, a legkisebb vidéki falvakban is gond ez, főleg a nagyon olcsó dizájnerdrogok miatt, és ígéretet tett arra, hogy a „legkisebb falvakban is fel kell számolni ezeket a köröket”, ezért „levadászunk minden kereskedőt”.

