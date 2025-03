Idén is növekedhet a turizmus

Nagy Károly 2025. március 02. 15:00

Tavaly már a Covid-járvány előtti szintet is elérte a nemzetközi turizmus. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének várakozásai szerint itthon a vendégforgalom idén is tovább növekszik, de több kihívás is áll a szektor előtt.