Újabb vámokat lengetett be Donald Trump

Portfolio 2025. március 03. 21:01

Donald Trump amerikai elnök saját közösségi felületén, a Truth Social-ön jelentette be, hogy április 2-ától vámokat vezet be az Egyesült Államokba érkező mezőgazdasági termékekre. Emellett hétfőn azt is bejelentette, hogy a Mexikóra és Kanadára kivetett vámok keddtől életbe lépnek.