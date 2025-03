Vissza a jövőbe: Olaszország újra az atomenergia felé fordul

Közel három évtizeddel azután, hogy Olaszország szakított a nukleáris energiával, az ország kormánya most újra napirendre tűzte annak visszavezetését. A tervek szerint már 2030-ra működésbe léphetnek az első új generációs atomreaktorok, ami jelentős fordulatot jelent az olasz energiapolitikában - számol be az Euractiv . Az olasz kormányzat eközben egy 3 milliárd eurós csomagot is elfogadott előző héten, ami a vállalkozások és háztartások rezsiszámláin segíthet.