"A tiszta energia halott" - Hiánycikk lett a zöld beruházás

A zöld energiaipar válságos időszakot él meg, miközben a fosszilis alapú óriáscégek sorra faragnak le klímacéljaikból, és a tőkepiac is inkább a hagyományos szektor felé fordul. A háttérben a magas kamatok, a politikai bizonytalanság és az ellátási lánci zavari állnak, ám a villamosenergia-hálózatok fejlesztésében hosszútávú lehetőség rejlik - olvasható a Bloomberg beszámolójában.

Nehéz időszakot él meg a zöld energiaipar. Az elmúlt pár hónapban egyre több hír érkezik arról, hogy a nagyobb, fosszilis alapú energiatermeléssel foglalkozó vállalatok visszalépnek a zöldítési céljaiktól.

A teljes szektor – napelemek, szélenergia, hidrogén, ütemanyagcellák – halott jelenleg

- utalt Nishant Gupta, a londoni Kanou Capital LLP hedge fund vezetője a zöld iparba érkező befektetések csökkennő trendjére.

A piaci folyamatok is jól mutatják a problémát:

az S&P Global Clean Energy Index 20%-ot veszített értékéből, miközben az S&P 500 Index 16%-kal nőtt.

Ez lényegében azt jelenti, hogy miközben az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit tömörítő indexbe tőke áramlott be, addig a zöld technológiai részvények esetében tőkekivonás történt.

A visszaesésnek több oka van:

A Trump-adminisztráció korábbi klímapolitikáinak leépítése felerősíti a zöldenergia-befektetők aggályait.

A tiszta energia beruházásai gyakran nagy kezdeti tőkebefektetést igényelnek, amelyet a drága hitelfelvétel visszavet.

Az energiaválság és az ellátási lánci zavarok szintén visszavetették a piac növekedését.

Hol van mégis lehetőség?

Gupta szerint a hosszútávú zöldenergia-beruházások elkerülhetetlenek, hiszen az energiát érintő befektetések 2030-ig évente 5-6 trilló dollárig növekedhetnek. A Kanou Capital ennek megfelelően az ellátási lánc szűk keresztmetszeteire koncentrál:

a villamosenergia-hálózatokra.

Habár a hagyományos zöldenergia-vállalatok (mint szél és napenergia termelők) nehéz időket élnek át, néhány szegmens kiemelkedő teljesítményt mutatott. A Siemens Energy AG részvényei tavaly megnégyszereződtek, főként a villamosenergia-hálózatok fejlesztése iránti növekvő kereslet miatt. Hasonló sikert könyvelhetett el a GE Vernova Inc. is, amely 150%-os áremelkedést mutatott be tavaly.

Összességében a villamosenergia-hálózatokra fordított beruházások nőni fognak, és ebből a teljes ellátási lánc profitálhat

– mondta Gupta.

