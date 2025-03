Bajban az ütemterv? - Tovább csúszik az EU elképzelése az orosz energiáról való leválásról

Az EU már másodszor halasztja el annak a tervnek a közzétételét, amelynek célja, hogy az Európai Unió teljes mértékben leváljon az orosz energiahordozókról.

Az ütemterv alapján a tagállamok olyan mérföldköveket határoznak majd meg, amelyek elősegítik azt, hogy az EU egésze le tudjon válni az orosz energiahordozókról 2027-ig. Az Európai Bizottság eredetileg február végére tervezte a dokumentum közzétételét, amit egyszer már elhalasztottak március 26-ra:

Most a márciusra tervezett időpontot is elnapolták, ezúttal határozatlan időre.

Az akkori hírek szerint a halasztás oka az volt, hogy az EU tagállamai között nem volt teljes egyetértés a kérdésben.

Annak ellenére, hogy az EU már jelentős lépéseket tett az orosz energiafüggőség csökkentésére, a cseppfolyósított földgáz továbbra is az egyik olyan energiaforrás, amit még jelenetős mennyiségben importál az EU. Ez olyannyira igaz, hogy a tavalyi évben - az USA mögött - Oroszország exportálta a második legnagyobb mennyiségű LNG-t az unióba.

Az mindenképp meglepő, hogy a második halasztást a meghirdetett időpont előtt már három héttel bejelentették

- az Európai Bizottság egyelőre azonban nem kommentálta, hogy mi ennek az oka.

Elképzelhető, hogy a megoldás rendkívül egyszerű: a tagországok továbbra se jutottak közös álláspontra abban, hogy az EU milyen feltételekkel és ütemben váljon le az orosz fosszilis energiahordozókról.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy számos uniós ország nem csak a cseppfolyósított gázt, hanem nukleáris üzemanyagát is Oroszországból szerzi be - többek között Magyarország is. Márpedig az várható, hogy a leválás minden orosz energiaforrásra vonatkozni fog, tehát a nukleáris fűtőanyagra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images