Haldoklik a világ legnagyobb jéghegye, de ez segíthet elkerülni a valódi katasztrófát

Az A23a névre keresztelt, mintegy 3300 négyzetkilométer kiterjedésű és közel egybillió tonnás jéghegy 2020 óta sodródott észak felé az Antarktiszról Dél-Georgia szigete felé. A szakértők attól tartottak, hogy a jéghegy összeütközhet a szigettel vagy a környező sekély vizekben megfeneklik, ami veszélyeztethette volna a pingvinek és fókák táplálékszerzési útvonalait.

Andrew Meijers, a Brit Antarktisz Kutatóintézet (BAS) oceanográfusa szerint egyelőre nem világos, hogy a jéghegy véglegesen megfeneklett-e. A BAS közleménye szerint a hatalmas fagyott tömb március 1. óta vesztegel mintegy 73 kilométerre a szigettől. Amennyiben jéghegy a jelenlegi helyén marad, akkor a szakértők szerint nem várható jelentős hatás a helyi élővilágra. A világ legnagyobb és legidősebb jéghegye

1986-ban vált le az antarktiszi selfjégről, és több mint 30 évig egy helyben maradt, mielőtt 2020-ban elindult észak felé.

A műholdas felvételek korábban azt mutatták, hogy nem töredezik darabokra, januárban egy 19 kilométer hosszú rész mégis levált róla.

The worlds largest iceberg, A23a, slowly approaches the island of South Georgia in the southern Atlantic Ocean through the month of February. pic.twitter.com/ipO9jARXoV