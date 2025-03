Hét magyar cég is bekerült a Financial Times ezer leggyorsabban növekvő európai vállalatának rangsorába

Hét magyar cég is felkerült a Financial Times FT1000 2025-ös listájára , amelyen Európa ezer leggyorsabban növekvő vállalata szerepel. A kiemelkedő üzleti tevékenységükért díjazott magyar cégek között a legjobban a napelemes rendszerekkel foglalkozó A1 Solar Kft. szerepelt. Őt követik a hazai IT szektor meghatározó szereplői, az adatelemzéssel foglalkozó DATAPAO és a digitális tanácsadó és megoldásokat szállító Sprintform, akik szintén előkelő helyen végeztek a világszínvonalú mezőnyben.