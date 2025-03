Jelentős gyárbővítésről döntött Dunavecsén a Schneider Electric

Egy 18 ezer négyzetméteres új üzemrészt alakít ki a Schneider Electric a tavaly átadott Duna Smart Power Systems okosgyárnál Dunavecsén, amelyben kisfeszültségű elosztóberendezéseket gyártanak majd, a beruházás 44 millió euróba, mintegy 15 milliárd forintba kerül, 270 új munkahely jön létre, és a projekt a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) támogatásával valósul meg – derült ki a szerdai bejelentésekből.

A dunavecsei gyár jelentős bővítéséről szóló megállapodást hétfői posztjában Szijjártó Péter már jelezte, amikor fogadta a Schneider Electric vezetőit, és rámutatott, hogy ennek

azért is van nagy jelentősége, mert a vállalat a nukleáris iparnak is fontos beszállítója, így számítunk rájuk a Paksi Atomerőmű építkezésének felgyorsításában is.

A külgazdasági és külügyminiszter előrevetítette, hogy kedden Illés Boglárka, a tárca kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára majd bejelenti a részleteket. Illés a posztjában kiemelte, hogy

A világ legfenntarthatóbb vállalata Magyarországon hozza létre első karbonsemleges gyárát! Egészen pontosan Dunavecsén!

A projekt számszaki részleteket illetően jelezte, hogy

"270 új munkahely, 18 000 m2, 15 milliárd".

Felidézte, hogy "a cég 30 éve van jelen hazánkban, így a további beruházásukról való döntés nem csak megelőlegezett bizalom. Arra Magyarország rászolgált és a magunk részéről igyekszünk erősíteni, a jövőben is!"

A fentiekkel párhuzamosan a Schneider Electric közleményéből az is kiderült, hogy

Az új üzemrészben a fókusz a kisfeszültségű elosztóberendezések készítésén lesz, így a létesítmény gyártási kompetenciája ezzel a termékkel bővül.

Fontos, hogy a zalaegerszegi gyár is megtartja gyártási tevékenységét, a közlemény ugyanis részletezi: "Dunavecsén a kisfeszültségű elosztóberendezések gyártása és tesztelése történik, míg a tervezési feladatokat elsősorban a Schneider Electric más kompetenciaközpontjai végzik majd, együttműködve a vállalat zalaegerszegi, egyedi rendelésre történő tervezés (engineering-to-order, ETO) metodikával dolgozó ZEG gyárával, amely ugyancsak megtartja teljes körű gyártási tevékenységét, igazolva ezzel a Magyarországon képviselt hozzáadott értéket."

A dunavecsei gyárbővítés

teljes egészében a már a Schneider Electric tulajdonában lévő 10 hektáros telken valósul meg, amit a DSPS első ütemének indítása előtt úgy választottak ki, hogy alkalmas legyen a bővítésre.

Felidézik, hogy "a társaság tavaly májusban adta át a dunavecsei Duna Smart Power Systems (DSPS) üzemet, ami a vállalat egyik legnagyobb létesítménye Európában. Az okosgyár a cég legújabb, SF6-mentes középfeszültségű kapcsolóberendezése, az RM AirSeT® fő európai gyártóközpontja."

A dunavecsei okosgyár épülete. Kép forrása: Schneider Electric.

A mostani gyárbővítés kapcsán Yann Reynaud, a Schneider Electric globális ETO tevékenységért felelős alelnöke azt emelte ki: "A Schneider Electric vezető globális ipari technológiai vállalatként az elektrifikáció és a digitalizáció révén megbízható partner a fenntarthatósági és energiahatékonysági törekvések eléréséhez. Dunavecsei gyárunk bővítését a kisfeszültségű elosztóberendezések iránti jelentős piaci kereslet kiszolgálása tette indokolttá".

A friss bejelentés kapcsán Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója arra mutatott rá: "Büszke vagyok rá, hogy az új üzemrész megvalósulásával együtt bővül a DSPS termelési kompetenciája, hiszen egy újabb termékkör gyártását vezetjük be. Ez egy újabb mérföldkő a vállalat életében, amellyel jelentősen erősítjük hazai és egyben európai jelenlétünket is, méghozzá magas hozzáadott értékű tevékenységgel, mérnöki munkával".

Címlapkép forrása: Illés Boglárka Facebook-oldala