Misztikus bábokat fedeztek fel az ősi piramisok tetején: ez cáfol egy régi tudományos teóriát

A régészek 2022-ben öt kerámia figurát – négy nőt és egy férfit ábrázoló bábot – találtak egy nagy piramis tetején. A kutatók eleinte temetkezési kellékeknek vélték ezeket, ám emberi maradványok hiányában a kutatók arra következtettek, hogy a bábok inkább nyilvános szertartások kellékei lehettek. A kis szobrocskák legszembetűnőbb jellemzője a drámai arckifejezésük, amely a nézőponttól függően változik. Szemmagasságból dühösnek tűnnek, felülről nézve vigyorognak, alulról pedig ijedtnek látszanak. Ez tudatos tervezés eredménye lehetett, hogy minél többféle rituális előadásban használhassák őket.

A három nagyobb, közel 30 centiméteres figura meztelen, haj és ékszerek nélkül, míg a két kisebb (18 és 10 centiméteres) homlokán hajfürtökkel és fülbevalókkal díszített.

A nagyobb figurák feje mozgatható, szájuk nyitott, hasonlóan a modern játékbabákhoz.

Feltételezések szerint színházi jelenetekben használhatták őket történetek vagy üzenetek közvetítésére. A felfedezés egyediségét az adja, hogy most másodjára találnak ilyen kerámia figurákat az eredeti helyükön, és az első alkalommal fordul elő, hogy ezek között férfi figura is előkerült. Az első leletet egyébként még 2012-ben találták Guatemala nyugati részén, ahol hat törött, de teljes női figurára bukkantak egy temetkezési helyen.

