Olyan járvány tombol Magyarországon, amilyet még nem láttunk

Február utolsó hetében 329 400 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, míg 87 900 főnél influenzaszerű megbetegedést regisztráltak. Vagyis folytatódik az a kedvezőtlen trend, hogy az idei szezonban az influenzajárvány tartósan elhúzódik, magas terjedési sebesség mellett.

Csak nagyon lassan húzódik vissza az influenzajárvány Magyarországon - olvasható ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 9. hétről szóló jelentéséből. Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz forduló betegek becsült száma stagnált, míg az influenzás betegek száma mérsékelten csökkent.

100 000 lakosból 916 beteg kereste fel orvosát influenzás panaszokkal és 3 431 beteg akut légúti fertőzés miatt - közölte az NNGYK. Ez az adat azért is fontos, mert alkalmas idősoros összevetésre.

Az idei felsőlégúti szezonban magas terjedési szinten elhúzódó járványról beszélhetünk.

Hosszabb távon összevetve a járványügyi folyamatokat kijelenthetjük, hogy

a 2024-25-ös járványszezon példátlannak mondható.

Az influenzaszerű megbetegedések heti terjedési üteme ugyan nem érte el a rekordmagasnak számító 2016-17-es időszakban megfigyelt ütemet, de nagyon magas szinten stagnál a járvány terjedési sebessége és időben szokatlanul elhúzódik. Most már a 6. hete van folyamatosan 800 felett vagy környékén az arányszám, míg a korábbi években ez volt a járvány sebességének csúcspontja.

Mit lát az NNGYK?

Surján Orsolya helyettes országos tisztifőorvos a Portfolio-nak adott, csütörtökön megjelent interjújában részletesen értékelte az idei helyzetet:

Csütörtökön pedig az Inforádiónak is nyilatkozott. Arra hívta fel itt a figyelmet, hogy a kórházba kerültek száma 17 százalékkal nőtt.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a 9. héten 362 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 32 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban - részletezte a járványügyi hatóság.

A 362 fő a két héttel ezelőtti 308 fős új kórházi betegszám után jelentős növekedésnek számít.

A kórházi ápolást igénylő 308 SARI beteg 36,7%-a (113 fő) 2 éves vagy annál fiatalabb, 28,9%-a (89 fő) 60 éves vagy annál idősebb volt. A kórházi ápolást igénylő betegek közül 119 főnél influenzavírus (73 A, 46 B), 47 főnél RSV, 5 főnél a SARS-CoV-2 állt a megbetegedések hátterében. Az RSV-pozitív betegek 68,1%-a (32 fő) 2 éves vagy annál fiatalabbak között fordultak elő, a COVID-19 fertőzöttek közül egy volt csecsemő, két fő pedig 60 év feletti. Influenzavírus okozta SARI megbetegedést valamennyi korosztályban diagnosztizáltak.

Dacára, hogy a megbetegedetteknek a 70–75 százaléka a 35 év alatti korosztályba tartozik, azon belül is a 15 év alatti korosztály dominál, míg a nem kórházba kerültek között az idősek részaránya továbbra is alacsony. A laboratóriumi mintavételek alapján az látható, hogy ott más kórokozók játszanak szerepet, mint egyébként az összes többi, a nem kórházba került betegek esetében – tette hozzá a helyettes országos tisztifőorvos.

Továbbra is az influenza B típusa az, amiből a legtöbbet tudtak igazolni, viszont a kórházba kerültek körében inkább az influenza A vírus, ami inkább kimutatható, illetve továbbra is fennáll az, hogy a két éven aluli gyermekek köréből kerül ki azoknak a 70 százaléka, akik a légúti óriássejtes vírus okozta fertőzés következtében kerülnek kórházba – ismertette a szakember.

Ami most a megelőző intézkedésedéket illeti, Surján Orsolya azt mondta, nagyon nehéz bármifajta újat kommunikálni, hiszen 12 hete tart már a járvány, és számtalanszor elhangzottak már ezek, köztük a kézhigiéne és a köhögési, tüsszentési etikett fontossága, vagy hogy tünet esetén ne menjünk közösségbe. „Valószínűleg most már mindannyian elfáradtunk ebbe, talán kevésbé is figyelünk oda” – jegyezte meg, azt tanácsolva, hogy a találkozókat lehetőség szerint helyezzük ki a szabad levegőre.

Azt is elmondta az InfoRádióban, hogy az Egyesült Államokban terjedő kanyarójárvány nincs hatással Magyarországra a magas átoltottság miatt.

Részletes adatok

A 9. héten orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult: az akut légúti fertőzés: a betegek 46,4%-a 0-14 éves gyermek, 26,7%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 18,6%-uk a 35-59 évesek, 8,3%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az influenzaszerű megbetegedés: a betegek 43,6%-a 0-14 éves gyermek, 29,3%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. 20,3%-uk a 35-59 évesek, 6,8%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az előző hetekhez hasonlóan, a 100 000 azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó betegek száma a 3-5 évesek (3 181) körében volt a legmagasabb, az országos érték (916) három és félszerese. Ezt követte a 6-14 évesek (2 486) érintettsége.

A 9. héten összesen 459 betegtől érkezett értékelhető légúti minta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A sentinel orvosok által beküldött 314 betegtől származó minta közül 7 betegnél az influenza A(H1N1pdm09), 58 betegnél az influenza A(H3), 105 betegnél az influenza B, nyolc betegnél az RSV, tíz betegnél a human metapneumovírus kóroki szerepét igazolták. Az influenza pozitivitási arány 54,1% és az RSV pozitivitási arány 2,5% volt.

A sentinel kórházak által beküldött 42 minta közül négy beteg légúti mintájában influenza A(H1N1pdm09), négy betegnél influenza A(H3), egy betegnél influenza B vírust, tizenhat betegnél az RSV-t, két betegnél a human metapneumovírust mutatták ki.

A 9. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról tizennyolc jelentés érkezett hét vármegye területéről (Békés - 2, Hajdú-Bihar - 1, Jász-Nagykun-Szolnok - 1, Nógrád – 1, Pest – 1, Somogy – 1, Szabolcs-Szatmár-Bereg - 11). A járványok egy bölcsődét, hét óvodát, nyolc általános iskolát, egy középiskolát és egy idősek otthonát érintették. Nyolc járványban történt mintavételezés, a tájékoztató megírásáig három járványban influenza A, egy járványban influenza B fertőzéseket igazoltak.

Címlapképünk illusztráció: 2023. október 19., Szászország, Drezda, A Carl Gustav Carus Dresden Egyetemi Kórház egyik alkalmazottja az influenza elleni védőoltásról szóló sajtóeseményen megkapja az influenza elleni védőoltást a szezonális hatóanyaggal. Forrása: Robert Michael/picture alliance via Getty Images