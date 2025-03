Szja-kedvezmény és gyerektámogatás: ennyit kereshetsz jövőre

A háromgyerekes családok helyzete az adóváltozások hatására három lépcsőben jelentősen javul 2026 elejére. A havi többletjövedelem jellemzően 100-300 ezer forint között alakulhat, ám ennek elosztása jól mutatja az adókedvezményen keresztüli családtámogatás hátrányait. A rendszer ösztönhözheti a nők munkába való visszatérését. Mutatjuk a számokat.

Két jelentős változás is bekövetkezik a családok adózásában a közeljövőben. Az egyik, hogy (két lépcsőben) a duplájára emelkedik a gyerekek után járó szja-kedvezmény, a másik, hogy az anyák egy része szja-mentességet kap. Látszólag a két hatás kioltja egymást, ám valójában a könnyítések egyszerre is érvényesíthetők, különösen akkor, ha a családban van két kereső.

Az új adószabályok a leglátványosabb változást a háromgyerekeseknél jelenthetik, hiszen 99 ezer forintról 198 ezer forintra nő a levonható adó. Ezzel az anya adómentessége mellett az apa adóterhelése is jelentősen csökken. A fő hatásokat érdemes végiggondolni, ezek a következőképpen néznek ki egy háromgyerekes, kétkeresős családban:

Az anya szja-mentessé válik, ezért a 15%-os terhet nem kell megfizetnie, csak (alapesetben) a 18,5%-os tb-járulékot.

Az apa igénybe veszi a 198 ezer forintos adókedvezményt, ami gyakorlatilag adó- (és járulék-) mentessé teszi 600 ezer forintos havi bruttó jövedelemig.

Ezen jövedelemszint alatt az apa nem tudja teljes egészében igénybe venni a családi adókedvezményt, ezért az anyának lesz lehetősége ennek egy részét a tb-járulékából levonni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium számításai szerint a 3 gyermekes anyák szja-mentessége 200-250 ezer nőt érinthet, az adóintézkedés mintegy 200 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést.

Az szja-mentesség októbertől, az adókedvezmény felduplázása (két lépésben) jövő év elejétől lép teljes egészében érvénybe. Az egyszerűség kedvéért azt számoltuk ki, hogy a két kereső havi bruttó keresetének függvényében 2026. januártól milyen havi nettó jövedelemre számíthatnak a családok.

A táblázatban három élethelyzetet kiemeltünk:

Amennyiben az apa a nemzetgazdasági medián körül keres, az anya pedig a gyereknevelés miatt inaktív a munkaerőpiacon, a háztartás gyakorlatilag teljesen adómentesen jut hozzá a nettó jövedelméhez (sötétkék).

Ha mindkét kereső a minimálbért kapja, hasonló helyzet, minden adóterhelés alól mentesülnek (narancs).

Két medián körül kereső családtag esetében egymillió forint fölé emelkedik a hazavihető jövedelem (világoskék).

Érdemes azt is megnézni, hogy a teljes adókulcs (vagyis hogy a bruttó bér hány százaléka kerül levonásra) hogyan alakul ugyanebben a táblázatban.

A fenti táblázatban több érdekességet is találhatunk. Egyrészt látható, hogy a háromgyerekesek adóterhelése még akkor is alacsony lesz, ha mindkét kereső a mediánbér duplája felett keres (18% alatti, miközben egy gyerektelen adózó terhelése 15%+18,5%=33,5%). Másrészt az is megállapítható, hogy az adórendszernek a jövedelemskála széles szakaszán nincs nivellációs hatása, hiszen a nagyon szegény és a közepes jövedelmű családok is a teljes bruttó fizetésüket vihetik haza. Ez természetesen egyenesen következik a hazai családtámogatás adóközpontúságából: az adótehernél nagyobb könnyítést a nagyon szegény családok sem érhetnek el.

A táblázatban látható két narancssárga cella. Ezek a nulla százalékos adóterhelés két szélső értékét jelentik. Egyik esetben az apa (csak) medián bér körül keres, míg az anya gyereket nevel. A másik esetben az apának nincs fizetése, az anya viszont kifejezetten jól, 1 millió forint felett keres. Vagyis két teljesen eltérő jövedelmi helyzetű család adózik ugyanúgy. Ez azért lesz így, mert ha az anya az egyedüli kereső, akkor még havi bruttó 1 millió forint feletti jövedelemnél sem fizet adót, hiszen az szja-mentessége mellett a tb-járulékból levonhatja a gyerekek után járó 198 ezer forint adókedvezményt.Tehát az első esetben az anya adómentessége nem érvényesül, a másodikban viszont mindkét családtámogatást igénybe tudják venni.

Érdekes módon ez bizonyos élethelyzetekben pénzügyileg racionálissá tenné, ha az apa maradna otthon és a nő vállalna munkát.

Végezetül bemutatjuk, hogy a jelenlegi helyzethez képest mennyivel kereshetnek többet a háromgyerekes családok. Fontos megjegyezni, hogy a jövedelemnövekedés három lépcsőben jelenik meg. Először az év közepétől 50%-kal nő a gyerekek után járó adókedvezmény, aztán októbertől jön anyák szja-mentessége, majd 2026 elejétől kiteljesedik az adókedvezmény. Mi az egyszerűség kedvéért ezeket a lépcsőket átugorjuk, és csak a végső, 10 hónap múlva esedékes hatásokat illusztráljuk.

Nem meglepő, hogy a jobban keresők előnyösebb helyzetben vannak az adókedvezmény érvényesítésekor, ezért a magasabb jövedelműek nominálisan, forintban kifejezve nagyobb jövedelemnövekedést tapasztalnak majd. A szegényebbek 100-150 ezer forinttal, a gazdagabbak akár 300 ezerrel több pénzből gazdálkodhatnak havonta. Arányosan (százalékban) kifejezve érdekes hőtérképet kapunk: ahol az anya jól keres, ott 25-30%-os jövedelemnövekedést is realizálhat a család, ahol viszont gyereket nevel, ott ez inkább 10-15%-os lehet. Ebből is az következik, hogy a nők szja-mentessége nagy ösztönző lehet a családnak az anya munkavállalására.

Cikkünk számításait hamarosan a kétgyerekes családok esetére is bemutatjuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images