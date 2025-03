Japán is alkudozni akar Trumppal a vámokról

Japán külkereskedelmi minisztere, Yoji Muto március 9. és 11. között az Egyesült Államokba látogat, hogy megpróbálja elérni, hogy Japán mentességet kapjon Donald Trump elnök vámintézkedései alól. A tárgyalások középpontjában a 25%-os acél- és alumíniumvámok, az április 2-tól életbe lépő kölcsönös tarifák, valamint a külföldi autóimportra tervezett új vámok állnak.

Japán külkereskedelmi minisztere, Yoji Muto jövő héten Washingtonba utazik,

hogy megpróbálja elérni, hogy az ország mentességet kapjon Donald Trump elnök vámintézkedései alól – jelentette be pénteken a japán Kereskedelmi Minisztérium. A látogatás március 9. és 11. között zajlik, éppen egy nappal azelőtt, hogy március 12-én életbe lépnének az Egyesült Államok által kivetett acél- és alumíniumvámok.

Japán azt szeretné elérni, hogy mentesüljön Trump 25%-os általános fémtarifái alól. Az ázsiai ország, amely az USA legnagyobb külföldi befektetője, szintén ki akarja kerülni az április 2-tól hatályba lépő kölcsönös vámokat. Emellett Muto tárgyalni kíván a 25%-os autóimportra kivetendő vámokról is, amelyeket az amerikai elnök szintén ezen a napon jelenthet be.

A miniszter látogatását azután jelentette be, hogy Trump a hét elején új vámokat vezetett be Kanadára és Mexikóra, miközben az autógyártóknak egy hónapos haladékot adott. Az elnök emellett megduplázta Kínára kivetett vámjait. Mivel a japán autógyártók Mexikóban és Kanadában is jelen vannak, és Kína Japán egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, Tokió nagy figyelemmel kíséri a kereskedelmi fejleményeket.

Japán ezzel csatlakozik azon országok sorához, amelyek igyekeznek minimalizálni Trump vámháborújának lehetséges hatásait.

Dél-Korea ügyvezető elnöke, Choi Sang-mok nemrég tárgyalt Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel a vámokról,

míg Ahn Duk-geun, a dél-koreai Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztérium vezetője Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel egyeztetett az esetleges károk csökkentéséről.

Japán és Dél-Korea is nyomás alatt van Trump részéről, hogy inkább az Egyesült Államokban fektessenek be, ahelyett, hogy oda exportálnák termékeiket. A hét elején Trump azt állította, hogy Tokió és Szöul is komoly érdeklődést mutat egy alaszkai földgázvezeték építésének finanszírozása iránt.

Az autóimportra tervezett vámok komoly fenyegetést jelentenek a japán gazdaság számára. Emellett a washingtoni intézkedések sérülékennyé tehetik a japán vállalatokat, ha az USA 25%-os vámot vetne ki a félvezető- és gyógyszeripari termékekre is. 2023-ban az autóexport Japán teljes kivitelének 17%-át tette ki, és ennek több mint egyharmada az Egyesült Államokba irányult.

Ennek ellenére

a Japán Autógyártók Szövetsége szerint a japán autógyártók már több járművet gyártanak az Egyesült Államokban, mint amennyit oda exportálnak.

2023-ban a japán autógyártók 3,3 millió járművet gyártottak az USA-ban, míg az országba exportált mennyiség mindössze 1,5 millió darab volt.

