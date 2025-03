Túl kell lépni a napenergián, a sokszínűbb támogatási rendszer már jövőre fontos eredményeket hozhat

"Az idei év nagyon nehéz lesz a negatív áras időszakokat nézve" a nagykereskedelmi villamosenergia piacon, de az akkumulátor technológiák minél szélesebb körű elterjedése sokat segít az ártüskék kiegyensúlyozásában, és a már futó, illetve egy új energiatárolási pályázat "támogatási hatásai már elkezdik ellensúlyozni az árak vad kilengéseit" – vázolta a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Novák Csaba. A Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke összefoglalta, hogy melyek lennének azok a fontos műszaki és egyéb szempontok, amelyekre érdemes lenne koncentrálni az új energiatárolási pályázatnál. Az interjúban körbejártuk azt is, hogy az országos földgáz kiváltási stratégiában fontos biogáz és geotermikus energia támogatási rendszereinek kialakítása kapcsán milyen szempontok a legfontosabbak. Az elnök szavai szerint "egyre kevésbé érezzük azt, hogy a fióknak dolgoznánk, de szeretnénk visszahozni a rendszeres iparági egyeztetések kultúráját", amely a sokszínűbbé váló támogatási rendszerben sok érdekelt szereplő összehangolt munkájának teremt szakmai fórumot.

Portfolio: A Magyar Megújuló Energia Szövetség közelmúltbeli közleménye azt hangsúlyozta, hogy nem elég a napenergiára összpontosítani a magyar megújuló támogatási rendszerben, hanem egy ennél sokszínűbb támogatási programcsomagra van szükség, és nyolc kulcsterületet sorolt fel a szervezet. Ha hármat kellene ebből kiemelni, akkor melyek ezek, és melyek a legfontosabb szakmai üzenetek ezeken a területeken?

Novák Csaba: Annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott, komplexebb megújuló energiamix tudjon létrejönni, az akkumulátoros tárolás, a biogáz és a geotermia három kulcsterületét emelném ki.

Az első kapcsán

az lenne a legfontosabb, hogy az akkumulátor technológiák minél szélesebb körben terjedjenek el, mert ez segítene főként a napenergia által okozott ártüskék kiegyensúlyozásában.

A két másik terület pedig a gázkiváltásban tudna sokat segíteni, és negyedik területként csendben megjegyzem, hogy az energiamixben a szélnek változatlanul nagyon fontos szerepet szükséges betöltenie a jövőben.

Nézzük az első területet! Ott már zajlik az ipari méretű energiatároló támogatási pályázat, a METÁROLÓ, megvalósítása, amellyel várhatóan jövőre csatlakoznak a hálózatra ezek a nagyobb egységek. Közben az elmúlt napokban megjelent az Energiaügyi Minisztérium kommunikációban az, hogy a közeljövőben várható egy energiaintenzív cégeknek szóló tároló pályázat. Közeleg a tavasz, újra megugorhat a másnapi órás villamosenergia nagykereskedelmi piacon a negatív árak darabszáma, így melyek azok a szempontok, amelyeket a Szövetség a legfontosabbaknak tart ezen új pályázat kialakítása kapcsán?

Valóban és azt gondolom, hogy az idei év nagyon nehéz lesz a negatív áras időszakokat nézve.

Kulcsfontosságú, hogy a METÁROLÓ pályázat keretében jövő tavaszig a 440-450 megawattnyi tároló gond nélkül meg tudjon valósulni. Itt olyan megvalósítási határidőről van szó, amiben nincs pardon, azaz itt minden nehézséget, ami felmerülhet, azt feltétlenül el kell hárítani.

Az energiaintenzív cégeknek készülő új pályázatnál azt gondolom, hogy azon cégek bevonása a legfontosabb, amelyek olyan időszakokban működnek, amikor ezek a kiugró árak, ártüskék a legtöbbször kialakulnak a villamosenergia piacon. Így tehát főként a több műszakban dolgozó vállalatok támogatásában lenne célszerű gondolkodni, és az este 7 és 9 óra között, illetve a reggeli fogyasztási csúcsokban működő vállalatok számára lenne célszerű az energiatároló építéséhez hozzájárulni. Ezek jelentősen képesek lennének tompítani a napközbeni negatív áras, illetve a reggeli és esti időszakban a nagyon magas árkörnyezetet. Nagy változást ez rövid távon még nem okoz, de jövőre már számíthatunk arra, hogy a METÁROLÓ pályázat eredményei, illetve ennek az új pályázatnak a támogatási hatásai már elkezdik ellensúlyozni az árak vad kilengéseit.

Milyen egyéb célzottság lenne még fontos ennek a küszöbön álló pályázatnak a lehatárolásánál a többműszakos termelésen kívül?

Nagyon fontos lenne a támogatott akkumulátor technológiák kiválasztásánál, hogy a döntéshozók az almát az almával tudják összehasonlítani, azaz objektív mérőszámok, mutatók alapján határozzák meg, hogy mely tárolók mellett döntsenek.

Így tehát olyan paramétereket vegyenek figyelembe, mint például a várható ciklusszám, kisütési mélység, élettartam végén maradó kapacitás, illetve az LCOS, a Levelized Cost of Storage, azaz lényegében az egy kilowattórára vetített költség.

Ezek mellett nagyon fontos lesz, hogy az a vezérlés, ami a felhasználói felületet és az energiamenedzsment rendszert működteti, az megfelelően rugalmas legyen a különböző üzleti logikák kiszolgálására. Mindezek mellett természetesen a szükséges certifikátok, igazolások is álljanak rendelkezésre a támogatott technológiák esetén.

A készülő támogatási rendszerek egyeztetésében a Szövetségünk szakmai véleményező, és ez alapján azt látjuk, hogy átgondolt szakmai munka előzte meg a keretek kidolgozását, bízom benne, hogy a javaslataink részét képezik a végleges anyagoknak is; emiatt összességében azt tartom fontosnak, hogy az imént említett műszaki, gazdasági paramétereket is megfelelően versenyeztessék meg.

A gázkiváltási stratégia kapcsán két másik energetikai területet is említett, azok támogatási kereteinek kidolgozása kapcsán melyek szövetségi szempontból a legfontosabb szempontok?

Azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy támogatási rendszer komplex legyen, azaz az értéklánc minden elemére kiterjedően induljon el.

Emellett az is lényeges, hogy ne csak a meglévő üzemekre legyen érvényes, hanem kapacitásbővítési projektekre is, például motorok vagy tisztítók telepítésére is vonatkozzon, és a pályázat köre minél kevésbé legyen korlátozva.

A környezeti előnyök kérdése is fontos, azaz az, hogy a mezőgazdasági és az élelmiszeripari termékek felhasználása hogyan történik. Itt lényeges szempont, hogy a biológiailag lebomló hulladékok, például a biogáztrágya begyűjtése ösztönözve legyen, mert ez hozzá tud járulni a környezeti előnyökhöz, és egy komplex hulladékgazdálkodási, mezőgazdasági gyakorlatot tud fenntarthatóvá tenni, így érvényesülni tudnak a körforgásos gazdaság kritériumai is.

Ehhez széleskörű társadalmi edukáció, és az érdekelt felek között szakmai egyeztetések, tájékoztatók, workshopok, konzultációk is kellenek, aminek összességében az energiaszektor, illetve az agrárszektor egyaránt tudna a haszonélvezője lenni.

Fontos, hogy a két szektor megértse egymás gondolkodási és működési mechanizmusát, és hogy az együttélés ki tudjon alakulni.

Csak megjegyzem, hogy hasonló kérdéskör az agroPV területe is, amely a gazdáknak kettős hasznosítást tud biztosítani és további kiugrási lehetőség lehet a napenergia fejlesztéseknek, de itt is minden szabályozási bizonytalanságot, akadályt szükséges elhárítani és közben a termőföld védelmének prioritása is teljesülnie kell, ami egyébként biztosítható. Sőt, az agroPV rendszerek vízmegtartási és vízgazdálkodási célokat is tudnának szolgálni.

A földgáz importfüggőség csökkentési stratégia másik fontos ága a geotermia, amelyet a tavalyi második félévi soros uniós elnökség alatt a magyar kormány kiemelt témaként vitt, és el is fogadtatott egy tanácsi döntést a tagállamokkal. A geotermia területén melyek azok a szövetségi szempontok, amelyek egy támogatási program kapcsán a legfontosabbak lennének?

Megítélésünk szerint az a helyes irány, hogy a geotermia területén alapvetően a gázkiváltás lenne az elsődleges cél, és nem az áramtermelés, mivel kisebb mélységben teljesülnek már a hőhasznosítási potencia. Ennek az egész területnek a kulcskérdése a kockázatkezelés, mert egy geotermikus projekt bármely fázisban meghiúsulhat, akár a hosszú tesztfázisban is, amikorra már jelentős pénzeket költött el a beruházó.

Az ilyen kockázatot nagyon nehéz beruházói, és banki oldalról is kezelni, ezért

a fúrási kockázatokat mérséklő vissza nem térítendő támogatás, kiszámítható átvételi árak, illetve a kamatmentes forrás tudna segítséget tudna jelenteni ezeknek a kockázatoknak az enyhítéséhez.

Beruházói szemszögből éppen ebben a kívánt sorrendben.

Milyen felhasználási irányú geotermikus projektek lehetnek a leginkább jellemzőek az előttünk álló időszakban Magyarországon?

Azt gondolom, hogy elsősorban mezőgazdasági és távhő célokat tudnak jól szolgálni a különböző projektek, de felkarolandó témának tartjuk például az ipari parkok és más termelő egységek hőigényének kielégítését is.

Sokszor találkozunk olyan helyzettel is, hogy felmerül egy vállalatnál az igény, hogy naperőművet szeretne telepíteni, aminek az energiáját arra akarja használni, hogy felmelegítse a vizet 95 fokra, miközben ott elérhető a föld alatt a 85 fokos hőmérsékletű víz is vállalható kockázatok mellett, így már csak 10 fokot kellene melegítenie a vízen, hogy elérje a célját. Az alapgondolat tehát az volt, hogy nagyon nagy energiaveszteség mellett az elektromos áramot használja vízmelegítésre, de ha alaposabban belegondolunk, kínálkozhat hatékonyabb megoldás is. Ezért

fontos az, hogy megfelelő tanácsadók, energetikusok vegyék körül a döntéshozókat, mert sokszor merülnek fel olyan igények, megfontolások, amelyek nem igazán energiahatékonyak.

Január óta elérhető a MAVIR oldalán a háztartási méretű és a saját célra termelő erőművek termelésére is becslés, illetve az Energiaügyi Minisztérium égisze alatt létrejött FEAK azt célozza, hogy a begyűjtött adatok segítségével a HMKE szegmens valós idejű tényleges termelési adatai is elérhetők legyenek. Hogy hogy látja ezeket a digitalizáción alapuló lépéseket, és lát-e olyan hiányosságokat, amelyekre felhívná a figyelmet?

Nagyon előremutató, hogy az Energiaügyi Minisztériumon belül a digitalizáció egyre nagyobb hangsúlyt kap. Jelenleg még nem állnak rendelkezésre azok a szükséges adatok, amelyek alapján szekciónként, KIF, KÖF, NAF szinteken, megfelelően átgondolt hálózatoptimalizációs tevékenységet lehet végezni, de ebben a digitalizáció, az adatok minősége, mennyisége és megbízhatósága, az ehhez szükséges szolgáltatás stabilitása tud megoldást nyújtani. Ebben maximálisan partnerek vagyunk, és örülünk, hogy egyre több szolgáltató, és felelősen gondolkodó energetikai vállalat kötelezi el magát ebbe az irányba, illetve gondolkodik megoldásokon.

Érdemes megjegyezni, hogy jelenleg a HMKE szegmens az összes naperőművi beépített teljesítőképességnek mintegy 40 százalékát teszi ki, és ha a teljes naperőművi teljesítőképesség felmegy 12 gigawattra, akkor is több, mint a 25 százaléka lesz.

Így tehát ez egy olyan jelentős szegmens marad, amelyet vétek nem kihasználni, azaz ennek a körnek is részesévé kell válnia a kiegyenlítő energiaszabályozásnak úgy, hogy ebben a fogyasztók, a felhasználók is érdekeltek legyenek.

Ezt egy átgondolt rendszerben érdemes megvalósítani, amelynek a szolgáltatási háttere még kialakulatlan, de pont a digitalizáció, és az adatok rendelkezésre állásával tud elkezdődni. Utána már aggregátori, energiakereskedői kérdéssé válik, hogy ebből mit lehet kihozni. A szabályozónak ezt a folyamatot végig kell kísérnie és segítenie kell, hogy egy mindenki számára előnyös megoldás tudjon létrejönni.

A Szövetség közleményében nyolc kulcsterületet emelt ki, mi most három, plusz egy témáról beszéltünk röviden. Hogy látja: döntéshozói, minisztériumi oldalról mekkora a nyitottság ezeknek a szakmai javaslatoknak a befogadására, illetve, hogy vannak-e olyan rendszeres iparági, ágazati szakmai egyeztetések, amelyeken ezeket, és a részletkérdéseit meg lehet vitatni?

Bár fiatal szövetség vagyunk, de nagyon jó szakmai kapcsolat alakult ki már az Energiahivatallal, az Energiaügyi Minisztériummal, a MAVIR-ral és más fontos szereplőkkel.

Egyre kevésbé érezzük azt, hogy a fióknak dolgoznánk, de szeretnénk visszahozni a rendszeres iparági egyeztetések kultúráját,

mert olyan témák, mint a hibridizáció, a csatlakozási pontok kapacitásának maximális kihasználása, a kollokáció, vagy éppen a KÁT felülvizsgálat olyan összetett jogi, gazdasági kérdések, amelyek rendszerszintű megoldásokat, mérlegelést és felkészítést igényelnek, és ezeknek szeretnénk éllovasa lenni.

Az energetikai beruházások megvalósulásához a bankszektor, a pénzügyi világ is nagyon fontos, ehhez viszont az is kell, hogy utóbbi kör jól értse az energiaszektor összetettségét és kockázati oldalát; és mi ebben a megértési folyamatban tudunk támogató szerepet vállalni.

Ezeknek az egyeztetéseknek az eredményeként létre tudnak például jönni olyan termékek, konstrukciók, amelyeket a kereskedelmi bankok fel tudnak karolni, például ha létrejönnek akár szabványosított szerződések, hosszú távú áramvásárlási PPA konstrukciók, amelyek a megfelelő kockázatokat kezelik.

A PPA tipikusan olyan terület, ami egy nagyon fontos bizalmi viszonyrendszert feltételez, és nagyon komoly kockázatokat kell kiegyensúlyozni, amelyet akár PPA garancialap kidolgozásán keresztül, vagy más nemzetközi gyakorlatok mentén érdemes megközelíteni.

A szabványosítási folyamatok azt is tudják segíteni, hogy minőségi megoldások, minőségi szolgáltatók és megfelelő kompetenciával bíró kivitelezők szolgáltassanak, és szeretnénk ezt a folyamatot is segíteni, hogy ezek a minőségi kritériumok a megfelelő szinten szolgáltató és nívóval bíró cégeknek a térnyerését segítse. Ebbe beletartozik az is, hogy a hazai termékfejlesztéseket ösztönözzük, illetve akár az oktatási intézmények és gyártók közötti kompetencia centrumok kialakítását is segítsük; ezeket mi mind támogatjuk.

Az idei évben tehát szeretnénk összességében elérni, hogy visszahozzuk a rendszeres iparági egyeztetések kultúráját és véleményvezérként segíteni a szegmens fejlődését a rendszeregyensúly mellett.

