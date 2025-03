Orbán Viktor: mi a NATO szívének közepében vagyunk, az ország biztonsága garantált

2025: ez itt az új világ kezdete? Március 12-én érkezik következő befektetői klubunk, amiről nagyon nem érdemes lemaradni!

Az üzleti és vállalati döntéshozók előtt tart előadást szombat délelőtt az MKIK eseményén Orbán Viktor. A korábbi évek tapasztalata alapján a miniszterelnök itt bemutatja a kormány gazdaságpolitikai döntései mögött álló szándékokat, célokat, de előfordult már az is, hogy konkrét lépéseket ismerhetett meg a nagyközönség. Nem lennénk meglepve, ha ezúttal is szóba kerülnének a legfontosabb hazai gazdasági ügyek: a növekedési kilátások, az inflációs folyamatok, a jegybank és a kormány kapcsolata az új MNB-elnök hivatalba lépése után, a családtámogatás és az adórendszer, az iparpolitika, valamint mindezek mellett a magyar gazdaságot körbevevő geopolitikai környezetről is részletesen beszélhet Orbán Viktor.

A tavalyi Gazdasági Évnyitón elmondott beszédében is foglalkozott ezzel a témával. Akkor azt hangoztatta, hogy

világ gazdasági és politikai térképének átszabása zajlik.

A geopolitika, a geopolitikai rivalizálás felülírja a gazdasági racionalitást - értékelte Orbán Viktor. A technológiai fejlődést is lényegében politikai szempontok határozzák meg szerinte.

Az elmúlt hetek nyugat-európai bejelentései különös megvilágításba helyezik a magyar kormányfő tavalyi szavait, amikor is azt mondta, hogy "Európa nem tudja elkerülni, hogy felvegyverkezzen. Ezért gyorsított hadiipari fejlesztések zajlanak Európában". Erre azért is szükség van, mert nem tudni, hogy az Egyesült Államok meddig lesz jelen haditámogatással a kontinensünkön - mondta egy éve. Már akkor is bejelentette, hogy a kormány Donald Trump amerikai elnök visszatérésére fogad. Magyarország számára ez nem szimpátia kérdése, a lényeg, hogy melyik amerikai elnök hoz olyan külpolitikát, amely a magyar érdekekkel egybeesik - tette hozzá.

A tavalyi beszédének fontos része volt az, amikor a költségvetési hiányról beszélt. Jelezte ugyanis, hogy a kormány 3 év alatt tervezi csökkenteni 3% alá a hiányt (2024, 2025, 2026), de azt is megjegyezte már akkor, hogy az uniós szabályok alapján elég lenne 4 év alatt elérni ezt a hiányszintet, vagyis csak 2027-ben. Már akkor azt mondta, hogy van tehát költségvetési mozgástere a magyar kormánynak. Azóta ez be is igazolódott, ugyanis a kormány bejelentette a múlt héten, hogy az idei deficit mégsem 2,9% lesz, hanem 3,5%, vagyis még egy évvel odébb tolta a 3%-os deficitelvárás teljesítését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher