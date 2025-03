Váratlanul visszavonulót fújt Elon Musk

Elon Musk vasárnap az X közösségi platformon tette egyértelművé álláspontját az ukrán Starlink-szolgáltatással kapcsolatban. A milliárdos vállalkozó hangsúlyozta, hogy bármennyire is eltérő véleményen legyen az Ukrajnával kapcsolatos politikai kérdésekben, a műholdas internetszolgáltatás kikapcsolása szóba sem jöhet.

Soha nem tennénk ilyet, és nem használnánk zsarolási eszközként

- jelentette ki Musk határozottan a bejegyzésében, ezzel is megerősítve a Starlink szolgáltatás folyamatos biztosítását az ukrán felhasználók számára.

ELON MUSK: Starlink will never turn off its terminals in Ukraine. pic.twitter.com/5IpXdtE0ho