A Tesco új lopásgátló rendszere sokkolja a vásárlókat

A Tesco új, óriási lopásgátló bevásárlókocsi-mérlegeket tesztel az egyik angliai áruházában, ami a vásárlók szerint már-már a határellenőrzésre emlékeztető megoldás - számolt be a Grocery Gazette

A brit kiskereskedelmi óriás a gatesheadi szupermarketben vezette be kísérleti jelleggel az új technológiát, amely a Scan as you Shop szolgáltatást használó vásárlók bevásárlókocsijait méri le a fizetés előtt.

A rendszer így azonosítani tudja, ha a vásárló esetleg nem szkennelt be valamit, vagy hibásan olvasta be az árut a vásárlás során.

A kísérlet célja, hogy figyelmeztesse a vásárlókat az esetlegesen kihagyott vagy hibásan beolvasott termékekre, csökkentse a dolgozók által végzett manuális ellenőrzések számát, rövidítse a sorban állási időt és egyszerűsítse a fizetési folyamatot.

A kezdeményezés azonban már most kritikákat váltott ki a vásárlókból, akik közül

többen a repülőtéri biztonsági ellenőrzéshez vagy határellenőrzéshez hasonlították az új rendszert.

Egyesek a meglévő önkiszolgáló rendszerek technikai problémáira hivatkozva kételkednek az új megoldás megbízhatóságában, míg mások sérelmezik, hogy tolvajként kezelik őket. Volt, aki szerint ha ennyire nem bíznak a vásárlókban, inkább szüntessék meg az önkiszolgáló kasszákat és hozzák vissza a pénztárosokat.

Az új kísérlet a Tesco átfogó biztonsági fejlesztéseinek része, amelyekkel a növekvő bolti lopások és egyéb kiskereskedelmi bűncselekmények ellen kívánnak fellépni. A vállalat nemrég egy 24 órás biztonsági központot is létrehozott Daventryben, hogy hatékonyabban felléphessen a boltjait célzó bűnözőkkel szemben.

A kiskereskedelmi szektor egészében megfigyelhető a fokozott biztonsági intézkedések bevezetése. Tavaly a Morrisons áruházlánc például hordozható 'RoboCop' stílusú biztonsági kamerákat helyezett el az alkoholos italok részlegén, ami szintén ellenérzést váltott ki a vásárlókból. A brit kormány novemberben jelentette be új tervét a kiskereskedelmi bűncselekmények visszaszorítására, amelynek része a jelenlegi 200 fontos büntetőjogi küszöbérték felülvizsgálata is.

Címlapkép forrása: Luke MacGregor/Bloomberg via Getty Images