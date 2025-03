Öt százalék felett ragadt az infláció

Februárban 5,3 százalékos lehetett az infláció - ez derül ki a Portfolio kérdésére válaszoló elemzők előrejelzéseiből. A szakértők többsége úgy látja, hogy a magyar gazdaság már túl van a meglóduló infláció csúcsán, de az áremelkedési ütem gyors csökkenésére senki nem számít.

Egy hónapja jókora meglepetést keltett a januári infláció, amiből kiderült: a vártnál jóval intenzívebb átárazások történtek az év elején, ami alapjaiban írja át a teljes 2025-ös pályát. Az 5,5 százalékos árindex (és az 5,8%-ra ugró maginflációs mutató) általánosan erősebb árnyomást mutatott szinte minden területen. A változó képre jellemző, hogy a Magyar Nemzeti Bank idénre vonatkozó, éves átlagos inflációs előrejelzése (3,3-4,1%, aminek a közepe 3,7%) gyorsan idejétmúlttá vált, ahogy az elemzői prognózisok is. Ilyen körülmények között várjuk a holnap megjelenő februári inflációs adatot.

A Portfolio friss felmérése szerint februárban kissé csökkenhetett az infláció, 5,3%-ra.

A mérséklődés az elemzők szerint nem ad okot a pezsgődurrogtatásra. Arra számítunk, hogy nem fogja eloszlatni az inflációs kételyeket a holnapi adatközlés - mondja Becsey Zsolt, az Unicredit vezető elemzője. Bár az alapélelmiszereknél lassulás történhetett februárban, az ársapkák belengetése akár ellentétes hatást is kiválthatott: számos terméknél a kereskedők előrehozhatták az év hátralévő részeire tervezett átárazásokat. Emiatt a szokásosnál nehezebb megbecsülni a februári árképzést. A szolgáltatásoknál a banki tranzakciós költség áthárítások mozgathatták az indexet, de az erős év végi élelmiszerár-alakulás begyűrűzhetett akár a vendéglátási árakba is. Az üzemanyagárak lefelé húzhatták az árindexet. Az adatközlés talán legizgalmasabb része az lesz, hogy a maginfláció eléri-e vagy esetleg meghaladja a 6 százalékos szintet - véli Becsey.

Szinte teljesen egybevág a fenti véleménnyel Virovácz Péter meglátása. Az ING Bank közgazdásza úgy fogalmaz, hogy a februári inflációs adat mottója lehetne akár az is, hogy “a látszat csal”. Ugyanis a januári sokk után februárban a hó/hó árindex sokat szelídül majd és 0,5 százalék lehet. Ez az áremelkedési ütem azonban továbbra is magas, az inflációs láz előtti öt évben (2016-2020 között) ugyanis a februári egyhavi átárazás jellemzően 0,2-0,3 százalék volt.

A magas inflációért egyaránt felelős a nyersanyagok drágulása, a forintgyengülés, a kormányzati adólépések árfelhajtó hatása, a gyors béremelkedés költség oldali következménye, valamint az ezek következtében felerősödő inflációs várakozások. Így érthető, ha az elemzők egyelőre inkább azt hangsúlyozzák, hogy az inflációs pálya magasabban van a korábban vártnál. Februárban nem számítunk az éves infláció további emelkedésére, a dezinfláció azonban jóval magasabb szintről indul, mint az egy-két hónapja várható volt - hangsúlyozza Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzője.

A piaci szakértők többsége úgy gondolja, hogy az idei inflációs csúcsot már láttuk, a januári 5,5%-nál már csak kisebb havi számokkal jön elő a KSH 2025-ben. A pesszimistábbak viszont úgy gondolják, hogy az idén 6% körüli árindexet is láthatunk. A kilátások romlását mutatja, hogy egyetlen hónap alatt jelentősen emelkedett az év végére várt pénzromlási ütem, 3,9%-ról 4,6%-ra.

Az idei áralakulást több kockázati tényező is bizonytalanná teszi. Balog-Béki kiemeli, hogy nemrég a kormány költségvetési lazításról döntött, ami a fogyasztást emelheti, így a vállalatok árazási ereje (az erősödő kereslet miatt) számottevő maradhat. Ugyanakkor az elmúlt hetekben a forint látványosan erősödött, ami hűti az inflációt. Emellett pedig azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyre nagyobb esély mutatkozik arra, hogy az orosz-ukrán konfliktusban a közeljövőben fegyvernyugvás álljon be. Ennek a részletei még kérdésesek, de a béke hatására a gázárak érdemi csökkenése is elképzelhető. (A gázárak elmúlt hónapokban látott áremelkedéséhez egyébként vastagon hozzájárult a spekulánsok által fújt buborék, erről itt írtunk.)

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2025. febr. 2025. dec. 2026. dec. 2025 átlag 2026 átlag Árokszállási Z.–Balog-Béki M. MBH Bank 5,3 4,3 3,5 4,6 3,4 Becsey Zsolt UniCredit 5,4 5,5 3,6 5,6 4,1 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 5,5 4,6 - 5,5 - Eppich Győző OTP Bank 5,7 4,9 - 5,2 4,6 Koncz Péter Századvég Gazdaságk. 5,2 4,0 3,5 4,5 3,5 Nyeste Orsolya Erste Bank 5,2 4,2 4,1 5,0 3,8 Palócz Éva Kopint-Tárki 5,3 4,5 3,2 5,0 3,5 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 5,4 4,6 4,3 5,1 4,2 Trippon Mariann CIB Bank 5,4 4,7 3,7 5,0 4,0 Török Zoltán Raiffeisen 5,3 4,3 3,1 4,8 3,3 Varga Zoltán Equilor 5,2 4,4 3,2 5,0 3,5 Virovácz Péter ING Bank 5,3 5,3 3,0 5,4 3,5 konszenzus (medián) 5,3 4,6 3,5 5,0 3,5 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő három pontban foglalja össze az inflációs pálya körüli kockázatokat:

Az első a forint árfolyamának alakulása: ha a forint tartósan a 400 alatti szinten maradna, az tudna segíteni az inflációs várakozások és így az infláció mérséklésében. Ebből a szempontból meghatározó az orosz-ukrán háború lezárásának kérdése – itt most optimista a piac, ami magában rejti a gyengülés kockázatát is kudarc esetén.

A második tényező a fiskális lazítás hatása: a háztartásoknál maradó több pénzből a nagyobb kereslet miatt a vállalkozások is részesedni szeretnének, ami az árakat tovább emelheti.

A harmadik tényezőt a kormányzati intézkedések jelentik az infláció leszorítása érdekében. Ez egyelőre csak verbális intervenciót jelent – remélhetőleg már ez is hoz valamekkora sikert, de ezt még nem a februári adatokon fogjuk látni, inkább az azt követő hónapokban.

